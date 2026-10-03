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Zaloguj się, aby zapisać na później 03 października 2026 Dodaj nas w Google Statyny a demencja. Skąd podejrzenie kradzieży pamięci? Marcin Powęska przeczytasz w 7 minut Mózg potrzebuje cholesterolu. Statyny obniżają cholesterol. Z tych dwóch prawdziwych zdań można zbudować przekonującą opowieść o lekach, które niszczą pamięć. Brakuje w niej jednak najważniejszego: dowodu, że jest prawdziwa. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

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Badania nie potwierdzają, że statyny powodują demencję. Historia tego podejrzenia pokazuje, jak łatwo pomylić objaw z chorobą, następstwo zdarzeń z przyczyną, a ostrzeżenie w ulotce z naukowym werdyktem.

Obchodzony 21 września Światowy Dzień Choroby Alzheimera przypomina o lęku przed utratą wspomnień, samodzielności i rozpoznawania bliskich. Informacje o zagrożeniu dla pamięci trafiają na podatny grunt. Wysokiego cholesterolu zazwyczaj nie czujemy, a korzyść z jego leczenia pozostaje niewidoczna: jest nią zawał serca lub udar mózgu, do którego nie doszło. Nowy kłopot z przypomnieniem sobie nazwiska zauważamy natychmiast.