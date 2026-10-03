Statyny a demencja. Skąd podejrzenie kradzieży pamięci?
Mózg potrzebuje cholesterolu. Statyny obniżają cholesterol. Z tych dwóch prawdziwych zdań można zbudować przekonującą opowieść o lekach, które niszczą pamięć. Brakuje w niej jednak najważniejszego: dowodu, że jest prawdziwa.
Badania nie potwierdzają, że statyny powodują demencję. Historia tego podejrzenia pokazuje, jak łatwo pomylić objaw z chorobą, następstwo zdarzeń z przyczyną, a ostrzeżenie w ulotce z naukowym werdyktem.
Obchodzony 21 września Światowy Dzień Choroby Alzheimera przypomina o lęku przed utratą wspomnień, samodzielności i rozpoznawania bliskich. Informacje o zagrożeniu dla pamięci trafiają na podatny grunt. Wysokiego cholesterolu zazwyczaj nie czujemy, a korzyść z jego leczenia pozostaje niewidoczna: jest nią zawał serca lub udar mózgu, do którego nie doszło. Nowy kłopot z przypomnieniem sobie nazwiska zauważamy natychmiast.
W lipcu 2026 roku Deutsche Welle sprawdziła powracające w Internecie twierdzenia, że statyny wywołują demencję. Wniosek był jasny: najlepsze dostępne dowody nie potwierdzają takiego oskarżenia. Historia podejrzenia jest jednak bardziej złożona niż historia zwykłej plotki. U jej początku znalazły się rzeczywiste zgłoszenia pacjentów, decyzja regulatora i biologiczna hipoteza. Problem powstał wtedy, gdy z tych elementów zbudowano znacznie dalej idący wniosek.
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