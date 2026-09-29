Ukraińcy przejęli kontrolę nad sytuacją w rejonie Łymania [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Postępy ukraińskiego 3 Korpusu Armijnego coraz mocniej osłabiają Rosjan w Donbasie. Ciężkie walki w rejonie Orechowego i Dobropola. Rosyjski dron kolejny raz uderza przy granicy z Polską. Sytuację na froncie wojny w Ukrainie analizuje płk Piotr Lewandowski
W rejonie Łymania siły 3 Korpusu Armijnego całkowicie wyzwoliły miasto oraz zmusiły Rosjan do odwrotu za rzekę Żerebiec. Do niewoli dostało się około 250 żołnierzy agresora.
W trudnej sytuacji pozostaje garnizon broniący Orechowa na Zaporożu oraz jednostki ukraińskie walczące w północno wschodniej części obwodu charkowskiego.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało mapę mającą obrazować rzekome okrążenie wojsk ukraińskich w Dobropolu. Ostatnie doniesienia z pola walki zaprzeczają jednak rosyjskim twierdzeniom. W wyniku kontrataków przeprowadzonych przez wojska szturmowe sytuacja garnizonu uległa poprawie, chociaż koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że ustabilizowanie obrony może być tylko czasowe.
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