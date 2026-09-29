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Prawa autorskie: (Zdjęcie: materiały prasowe / UKRAIŃSKA SŁUŻBA RATOWNICZA / AFP)(Zdjęcie: materiały ...
29 września 2026

Ukraińcy przejęli kontrolę nad sytuacją w rejonie Łymania [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Postępy ukraińskiego 3 Korpusu Armijnego coraz mocniej osłabiają Rosjan w Donbasie. Ciężkie walki w rejonie Orechowego i Dobropola. Rosyjski dron kolejny raz uderza przy granicy z Polską. Sytuację na froncie wojny w Ukrainie analizuje płk Piotr Lewandowski

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W rejonie Łymania siły 3 Korpusu Armijnego całkowicie wyzwoliły miasto oraz zmusiły Rosjan do odwrotu za rzekę Żerebiec. Do niewoli dostało się około 250 żołnierzy agresora.

W trudnej sytuacji pozostaje garnizon broniący Orechowa na Zaporożu oraz jednostki ukraińskie walczące w północno wschodniej części obwodu charkowskiego.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało mapę mającą obrazować rzekome okrążenie wojsk ukraińskich w Dobropolu. Ostatnie doniesienia z pola walki zaprzeczają jednak rosyjskim twierdzeniom. W wyniku kontrataków przeprowadzonych przez wojska szturmowe sytuacja garnizonu uległa poprawie, chociaż koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że ustabilizowanie obrony może być tylko czasowe.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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