Prawa autorskie: Screen Screen Prawa autorskie: Screen Screen

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 Boty i ludzie bronią Nawrockiego przed OKO.press. Toksyczny nacjonalizm w pigułce Piotr Pacewicz przeczytasz w 11 minut W komentarzu wideo wyraziłem zdumienie, że mówiąc w ONZ o rosyjskim zagrożeniu, Nawrocki ani razu nie użył słowa „Ukraina”. Wśród 1200 komentarzy dominuje argument, że „To przecież polski prezydent”. Wychodzi na wierzch narodowa pycha pomieszana z traumami. W grę wchodzi też geopolityka, bo Trump o Ukrainie powiedział tylko raz i to jak... Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Screen Screen Prawa autorskie: Screen Screen

W długim na 2766 słów wystąpieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Karol Nawrocki (23 września 2026) ani razu nie użył słowa „Ukraina” (czy pochodnych). W kilkuminutowym komentarzu wideo wyraziłem zdziwienie tym faktem, bo przecież głównym tematem było zagrożenie ze strony Rosji. Owszem, polski prezydent raz odniósł się do sytuacji Ukrainy, ale słowo na U nie przeszło mu przez usta: „Rosja, usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo” (podkr. OKO.press).

Można by to skwitować, że Nawrocki, jak cała prawica, stawia na antyukraiński kurs, obserwując i zarazem podkręcając rosnące nastroje niechęci, agresji i wyższościowej pogardy wobec Ukrainy, a także wobec ukraińskich uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Słowo „Ukraina” staje się politycznie ryzykowne, zwlaszcza jeśli na forum ONZ źle o niej mówić jednak nie wypada. To już lepiej udawać, że Ukrainy nie ma. Zwłaszcza że Donald Trump nie byłby zachwycony, gdyby jego europejski pupil Ukrainę docenił (patrz dalej).