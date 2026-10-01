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Prawa autorskie: Fot. Konrad Kozlowski / Agencja Wyborcza.plFot. Konrad Kozlowsk...
01 października 2026

„Bójcie się ludzie, Krakowianie, Łukasza Gibały! Jest jak Trump” [ROZMOWA]

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„Nie lekceważyłbym tego, co się stało w Krakowie” – mówi OKO.press prof. Maciej Gdula. Według socjologa krakowskie wybory pokazują, że „rozczarowanie bądź obojętność rządzą dzisiaj dużą częścią Polaków, Polek i nie znikną na wybory, które się odbędą za rok”

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Z socjologiem i byłym politykiem dr hab. Maciejem Gdulą* rozmawiamy o tym, kim jest Łukasz Gibała i jakie wnioski dla ogólnopolskiej polityki można wyciągnąć z krakowskich wyborów prezydenckich.

Gibała zastąpił charyzmę pieniędzmi

Agata Szczęśniak, OKO.press: Twierdzisz, że Łukasz Gibała jest polskim Trumpem. Dlaczego?

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Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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