„Bójcie się ludzie, Krakowianie, Łukasza Gibały! Jest jak Trump” [ROZMOWA]
„Nie lekceważyłbym tego, co się stało w Krakowie” – mówi OKO.press prof. Maciej Gdula. Według socjologa krakowskie wybory pokazują, że „rozczarowanie bądź obojętność rządzą dzisiaj dużą częścią Polaków, Polek i nie znikną na wybory, które się odbędą za rok”
Z socjologiem i byłym politykiem dr hab. Maciejem Gdulą* rozmawiamy o tym, kim jest Łukasz Gibała i jakie wnioski dla ogólnopolskiej polityki można wyciągnąć z krakowskich wyborów prezydenckich.
Gibała zastąpił charyzmę pieniędzmi
Agata Szczęśniak, OKO.press: Twierdzisz, że Łukasz Gibała jest polskim Trumpem. Dlaczego?
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