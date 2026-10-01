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„Bójcie się ludzie, Krakowianie, Łukasza Gibały! Jest jak Trump” [ROZMOWA]

Agata Szczęśniak przeczytasz w 12 minut

„Nie lekceważyłbym tego, co się stało w Krakowie” – mówi OKO.press prof. Maciej Gdula. Według socjologa krakowskie wybory pokazują, że „rozczarowanie bądź obojętność rządzą dzisiaj dużą częścią Polaków, Polek i nie znikną na wybory, które się odbędą za rok”

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