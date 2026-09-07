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Prawa autorskie: Fot. Ronny HARTMANN / AFPFot. Ronny HARTMANN ...
07 września 2026

AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt, ale rządy jej lidera są niepewne

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Rekordowa frekwencja, całkowite przetasowanie układu sił i druzgocąca porażka rządzącej CDU – AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Ale żeby sformować rząd, musi znaleźć partnera, co nie będzie proste. Jedyny potencjalny koalicjant, Sojusz Sahry Wagenknecht, chce wycisnąć z tej rozgrywki jak najwięcej dla siebie. Łączy ich m.in. prorosyjski kurs

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„Wszystko jest możliwe” – to obiecywała AfD wyborcom w trakcie kampanii przed niedzielnymi wyborami do parlamentu kraju związkowego Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec. I stało się: skrajna prawica po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec wygrała wybory w kraju związkowym.

39 mandatów w liczącym 83 miejsca parlamencie kraju związkowego – tyle zgodnie z ostatecznymi wynikami wyborów będzie miała Alternatywa dla Niemiec w parlamencie związkowym Saksonii-Anhalt. To o 3 miejsca mniej niż potrzeba do sformowania samodzielnego rządu.

I sytuacja wciąż jest taka, że wszystko jest jeszcze możliwe: zarówno uformowanie rządu przez AfD, jak i porażka ugrupowania na tym polu.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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