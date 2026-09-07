Prawa autorskie: Fot. Ronny HARTMANN / AFP Fot. Ronny HARTMANN ... Prawa autorskie: Fot. Ronny HARTMANN / AFP Fot. Ronny HARTMANN ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 września 2026 AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt, ale rządy jej lidera są niepewne Paulina Pacuła przeczytasz w 10 minut Rekordowa frekwencja, całkowite przetasowanie układu sił i druzgocąca porażka rządzącej CDU – AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Ale żeby sformować rząd, musi znaleźć partnera, co nie będzie proste. Jedyny potencjalny koalicjant, Sojusz Sahry Wagenknecht, chce wycisnąć z tej rozgrywki jak najwięcej dla siebie. Łączy ich m.in. prorosyjski kurs Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Ronny HARTMANN / AFP Fot. Ronny HARTMANN ... Prawa autorskie: Fot. Ronny HARTMANN / AFP Fot. Ronny HARTMANN ...

„Wszystko jest możliwe” – to obiecywała AfD wyborcom w trakcie kampanii przed niedzielnymi wyborami do parlamentu kraju związkowego Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec. I stało się: skrajna prawica po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec wygrała wybory w kraju związkowym.

39 mandatów w liczącym 83 miejsca parlamencie kraju związkowego – tyle zgodnie z ostatecznymi wynikami wyborów będzie miała Alternatywa dla Niemiec w parlamencie związkowym Saksonii-Anhalt. To o 3 miejsca mniej niż potrzeba do sformowania samodzielnego rządu.