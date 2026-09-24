Suwereniści Piskorskiego. „Partia Rosja” powstaje w Polsce przy wsparciu Brauna
Umowna „partia Rosja” powstaje na naszych oczach. Prorosyjscy działacze związani z Mateuszem Piskorskim założyli stowarzyszenie Suwerenistów. Ich celem są wybory parlamentarne w 2027 r. Pomaga im Braun i prorosyjski europoseł Luboš Blaha, wykładowca moskiewskiej uczelni MGIMO.
Oskarżony w procesie karnym o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski i współpracujący z nim Tomasz Jankowski utworzyli właśnie stowarzyszenie Suwerenistów. Ogłosili to 12 września na konferencji w Warszawie, której gośćmi honorowymi byli: Grzegorz Braun oraz jego kolega z Europarlamentu Luboš Blaha.
Blaha to wiceprzewodniczący słowackiej prorosyjskiej partii SMER, która obecnie rządzi w tym kraju. Jest znany z regularnych wycieczek do Rosji.
„Mocno wierzę, że słowa »Rosja jest naszym przyjacielem«> można powiedzieć nawet na polskiej ziemi” – mówił w emocjonalnym wystąpieniu słowacki polityk.
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