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Prawa autorskie: Foto z FB Mateusza PiskorskiegoFoto z FB Mateusza P...
24 września 2026

Suwereniści Piskorskiego. „Partia Rosja” powstaje w Polsce przy wsparciu Brauna

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Umowna „partia Rosja” powstaje na naszych oczach. Prorosyjscy działacze związani z Mateuszem Piskorskim założyli stowarzyszenie Suwerenistów. Ich celem są wybory parlamentarne w 2027 r. Pomaga im Braun i prorosyjski europoseł Luboš Blaha, wykładowca moskiewskiej uczelni MGIMO.

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Oskarżony w procesie karnym o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski i współpracujący z nim Tomasz Jankowski utworzyli właśnie stowarzyszenie Suwerenistów. Ogłosili to 12 września na konferencji w Warszawie, której gośćmi honorowymi byli: Grzegorz Braun oraz jego kolega z Europarlamentu Luboš Blaha.

Blaha to wiceprzewodniczący słowackiej prorosyjskiej partii SMER, która obecnie rządzi w tym kraju. Jest znany z regularnych wycieczek do Rosji.

„Mocno wierzę, że słowa »Rosja jest naszym przyjacielem«> można powiedzieć nawet na polskiej ziemi” – mówił w emocjonalnym wystąpieniu słowacki polityk.

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partia prororyjska

Suwereniści

Tomasz Jankowski

wpływy rosyjskie

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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