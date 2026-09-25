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Putin publicznie odmawia rozmów z Ukrainą. Ale w grze w cykora z Zachodem ma godnych przeciwników

Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 5 minut

Putin nieoczekiwanie zabrał głos i kiwając się przed zebranymi dziennikarzami, powiedział: nie będzie teraz rozmów z Ukrainy. Najpierw Ukraina musi poczuć odwet Rosji i zrozumieć, że ataki na Rosję pogarszają jej sytuację. Było to więc wystąpienie „Ani kroku wstecz”. Straszne, ale też żałosne – Putin straszy, ale Zachód całkiem nieźle na to odpowiada.

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