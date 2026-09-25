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Prawa autorskie: "Wiesti", 25.09.2026"Wiesti", 25.09.2026
25 września 2026

Putin publicznie odmawia rozmów z Ukrainą. Ale w grze w cykora z Zachodem ma godnych przeciwników

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Putin nieoczekiwanie zabrał głos i kiwając się przed zebranymi dziennikarzami, powiedział: nie będzie teraz rozmów z Ukrainy. Najpierw Ukraina musi poczuć odwet Rosji i zrozumieć, że ataki na Rosję pogarszają jej sytuację. Było to więc wystąpienie „Ani kroku wstecz”. Straszne, ale też żałosne – Putin straszy, ale Zachód całkiem nieźle na to odpowiada.

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Wystąpienie było nadzwyczajne, bo nie zdążyły się do niego przygotować główne programy informacyjne. Wcześniej tego dnia Putin miał wystąpienie — z kartki — w sprawie kultury i muzealnictwa. To – w sprawie losów wojny – było niekontrolowanym ciągiem zdań i skojarzeń.

Do Putina przyprowadzono „dziennikarzy” z gotowymi pytaniami. Nie było jednak pulpitu, którego mógłby się trzymać, więc kiwał się bardziej niż zwykle. Agencje nie zdążyły dostać pięknych zdjęć Putina — pozostają nam tylko screeny z relacji telewizyjnej.

Putin na złotym tle i dziennikarze w szeregu. Nie ma pulpitu
Putin odrzucający rozmowy z Ukrainą, screen "Wiesti", 25 września 2026

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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