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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
07 września 2026

Afera Zondacrypto. Dwa zarzuty dla wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka

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Prokuratura wystąpiła o areszt dla Romana Ż, uznawanego za nieformalnego założyciela BitBaya, poprzedniczki Zondacrypto. Zarzuca mu dwa czyny związane w wyprowadzaniem majątku z upadłej już giełdy kryptowalut.

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Zarzuty dla Romana Ż. nieformalnego założyciela BitBaya i wspólnika zaginionego króla bitcoinów Sylwestra Suszka, prokuratura ogłosiła w poniedziałek 7 września 2026 roku.

Ż. zwanego „Rudym” zatrzymano w sobotę, bo prokuratura miała informacje, że chce wyjechać do Chin. Później obrońca zatrzymanego zapewniał, że był to zaplanowany wyjazd biznesowy i, że planował on powrót do Polski.

Prokuratura przesłuchiwała Ż. w niedzielę i skończyła czynności w poniedziałek. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że składa on obszerne wyjaśnienia. Po czynnościach złożono wniosek do katowickiego sądu o areszt. Prokuratura obawia się, że będzie on utrudniał postępowanie i ukrywał się.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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