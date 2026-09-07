Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 września 2026 Afera Zondacrypto. Dwa zarzuty dla wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 7 minut Prokuratura wystąpiła o areszt dla Romana Ż, uznawanego za nieformalnego założyciela BitBaya, poprzedniczki Zondacrypto. Zarzuca mu dwa czyny związane w wyprowadzaniem majątku z upadłej już giełdy kryptowalut. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Zarzuty dla Romana Ż. nieformalnego założyciela BitBaya i wspólnika zaginionego króla bitcoinów Sylwestra Suszka, prokuratura ogłosiła w poniedziałek 7 września 2026 roku.

Ż. zwanego „Rudym” zatrzymano w sobotę, bo prokuratura miała informacje, że chce wyjechać do Chin. Później obrońca zatrzymanego zapewniał, że był to zaplanowany wyjazd biznesowy i, że planował on powrót do Polski.