Odwet Święczkowskiego. Chce ścigania dyscyplinarnego nowych sędziów Trybunału
Prezes TK Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów. Straszy ich zarzutami i złożeniem z urzędu. To odwet za to, że dzień wcześniej Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce TK i komendantowi Straży Trybunalskiej.
O wszczęciu postępowania poinformowano w czwartek 24 września 2026 roku. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono krótki komunikat. Wynika z niego, że w czwartek prezes TK Bogdan Święczkowski – na zdjęciu u góry – na wniosek jednego ze starych sędziów wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów, wybranych przez obecny Sejm. Chodzi o sędziów Dariusza Szostka, Magdalenę Bentkowską i Sławomira Patyrę.
W komunikacie napisano, że wszczęte postępowanie ma wyjaśnić dlaczego odmawiają oni orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Ma być też badana kwestia złożenia zawiadomienia do prokuratury przez sędziów Szostka i Bentkowską ws. sytuacji w Trybunale.
W komunikacie napisano, że zawiadomili oni prokuraturę o przestępstwie, którego nie popełniono. Ale to manipulacja.
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