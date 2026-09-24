Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 września 2026 Odwet Święczkowskiego. Chce ścigania dyscyplinarnego nowych sędziów Trybunału Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Prezes TK Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów. Straszy ich zarzutami i złożeniem z urzędu. To odwet za to, że dzień wcześniej Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce TK i komendantowi Straży Trybunalskiej. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

O wszczęciu postępowania poinformowano w czwartek 24 września 2026 roku. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono krótki komunikat. Wynika z niego, że w czwartek prezes TK Bogdan Święczkowski – na zdjęciu u góry – na wniosek jednego ze starych sędziów wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów, wybranych przez obecny Sejm. Chodzi o sędziów Dariusza Szostka, Magdalenę Bentkowską i Sławomira Patyrę.

W komunikacie napisano, że wszczęte postępowanie ma wyjaśnić dlaczego odmawiają oni orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Ma być też badana kwestia złożenia zawiadomienia do prokuratury przez sędziów Szostka i Bentkowską ws. sytuacji w Trybunale.