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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
24 września 2026

Odwet Święczkowskiego. Chce ścigania dyscyplinarnego nowych sędziów Trybunału

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Prezes TK Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów. Straszy ich zarzutami i złożeniem z urzędu. To odwet za to, że dzień wcześniej Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce TK i komendantowi Straży Trybunalskiej.

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O wszczęciu postępowania poinformowano w czwartek 24 września 2026 roku. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono krótki komunikat. Wynika z niego, że w czwartek prezes TK Bogdan Święczkowski – na zdjęciu u góry – na wniosek jednego ze starych sędziów wszczął postępowanie wobec trzech nowych sędziów, wybranych przez obecny Sejm. Chodzi o sędziów Dariusza Szostka, Magdalenę Bentkowską i Sławomira Patyrę.

W komunikacie napisano, że wszczęte postępowanie ma wyjaśnić dlaczego odmawiają oni orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Ma być też badana kwestia złożenia zawiadomienia do prokuratury przez sędziów Szostka i Bentkowską ws. sytuacji w Trybunale.

W komunikacie napisano, że zawiadomili oni prokuraturę o przestępstwie, którego nie popełniono. Ale to manipulacja.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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