Afera Zondacrypto: Kral szukał dojścia do prezydenta i do Czarnka. Pośredniczył były agent CBA
Były już prezes upadłej giełdy kryptowalut chciał nawiązać kontakt z otoczeniem prezydenta Nawrockiego. Kontaktował się też z osobą bliską kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi. Pośrednikiem był wpływowy w czasach PiS agent CBA.
Najnowsze rewelacje w aferze Zondacrypto ujawnili w środę 9 września 2026 roku dziennikarze Michał Fuja z TVN24 i Szymon Jadczak z WP.pl.
Opisali jak prezes Zondacrypto Przemysław Kral – dziś współpracuje z prokuraturą, ma obiecany status małego świadka koronnego – szukał dojść do polityków obozu prawicy. Pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent CBA, który przewija się też w innych wątkach Zondacrypto.
Chodziński podjął współpracę z Kralem w połowie 2025 roku. Wykonywał dla niego zlecenia – w sumie za pół miliona złotych – nawiązywał też w jego imieniu relacje z politykami PiS.
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