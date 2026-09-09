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Prawa autorskie: Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.plFot. Wojciech Habdas...
09 września 2026

Afera Zondacrypto: Kral szukał dojścia do prezydenta i do Czarnka. Pośredniczył były agent CBA

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Były już prezes upadłej giełdy kryptowalut chciał nawiązać kontakt z otoczeniem prezydenta Nawrockiego. Kontaktował się też z osobą bliską kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi. Pośrednikiem był wpływowy w czasach PiS agent CBA.

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Najnowsze rewelacje w aferze Zondacrypto ujawnili w środę 9 września 2026 roku dziennikarze Michał Fuja z TVN24 i Szymon Jadczak z WP.pl.

Opisali jak prezes Zondacrypto Przemysław Kral – dziś współpracuje z prokuraturą, ma obiecany status małego świadka koronnego – szukał dojść do polityków obozu prawicy. Pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent CBA, który przewija się też w innych wątkach Zondacrypto.

Chodziński podjął współpracę z Kralem w połowie 2025 roku. Wykonywał dla niego zlecenia – w sumie za pół miliona złotych – nawiązywał też w jego imieniu relacje z politykami PiS.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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