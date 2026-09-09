Prawa autorskie: Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wojciech Habdas... Prawa autorskie: Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wojciech Habdas...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 września 2026 Afera Zondacrypto: Kral szukał dojścia do prezydenta i do Czarnka. Pośredniczył były agent CBA Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 8 minut Były już prezes upadłej giełdy kryptowalut chciał nawiązać kontakt z otoczeniem prezydenta Nawrockiego. Kontaktował się też z osobą bliską kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi. Pośrednikiem był wpływowy w czasach PiS agent CBA. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wojciech Habdas... Prawa autorskie: Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wojciech Habdas...

Najnowsze rewelacje w aferze Zondacrypto ujawnili w środę 9 września 2026 roku dziennikarze Michał Fuja z TVN24 i Szymon Jadczak z WP.pl.

Opisali jak prezes Zondacrypto Przemysław Kral – dziś współpracuje z prokuraturą, ma obiecany status małego świadka koronnego – szukał dojść do polityków obozu prawicy. Pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent CBA, który przewija się też w innych wątkach Zondacrypto.