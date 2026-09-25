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Prawa autorskie: Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.plFot . Marcin Stepien...
25 września 2026

Mężczyzna umiera, wojewoda odmawia. Nie cała Polska robi transkrypcje

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430 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych dokonano już w całym kraju. Są jednak urzędy, które odmawiają. Zakopane straszy urzędników odpowiedzialnością dyscyplinarną, Olsztyn powołuje się na szkolenia „Metryki”. Na drodze stają też wojewodowie.

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Nie wiedzą, co lubią jeść na obiad i jaki tytuł nosi ich ulubiony film. Mogą tylko zgadywać, jak mają na imię, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Pierwszy raz widzą się na ślubnym kobiercu. W pary dobierają ich telewizyjni eksperci, ale oni, zupełnie oficjalnie i legalnie, zostają w Polsce mężem i żoną.

Telewizyjny reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia” kojarzy w Polsce pary od dekady. Pierwszego ślubu „zakochanej” i — co najważniejsze — heteroseksualnej parze udzielił Zenon Reszka, burmistrz podwarszawskiej gminy Błonie. Gminą rządzi do dziś.

Ola, która w Błoniu mieszka od urodzenia, musi jednak wyjechać do Danii i to tam pobrać się ze swoją wieloletnią partnerką. Po ślubie kobiety wrócą do Polski. „To tu mieszkamy, pracujemy i to właśnie z Polską wiążemy naszą przyszłość” — piszą do nas.

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Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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