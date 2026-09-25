Prawa autorskie: Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot . Marcin Stepien... Prawa autorskie: Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot . Marcin Stepien...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 września 2026 Mężczyzna umiera, wojewoda odmawia. Nie cała Polska robi transkrypcje Anton Ambroziak

Angelika Pitoń przeczytasz w 8 minut 430 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych dokonano już w całym kraju. Są jednak urzędy, które odmawiają. Zakopane straszy urzędników odpowiedzialnością dyscyplinarną, Olsztyn powołuje się na szkolenia „Metryki”. Na drodze stają też wojewodowie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot . Marcin Stepien... Prawa autorskie: Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot . Marcin Stepien...

Nie wiedzą, co lubią jeść na obiad i jaki tytuł nosi ich ulubiony film. Mogą tylko zgadywać, jak mają na imię, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Pierwszy raz widzą się na ślubnym kobiercu. W pary dobierają ich telewizyjni eksperci, ale oni, zupełnie oficjalnie i legalnie, zostają w Polsce mężem i żoną.

Telewizyjny reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia” kojarzy w Polsce pary od dekady. Pierwszego ślubu „zakochanej” i — co najważniejsze — heteroseksualnej parze udzielił Zenon Reszka, burmistrz podwarszawskiej gminy Błonie. Gminą rządzi do dziś.