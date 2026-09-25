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Prawa autorskie: Fot. Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via APFot. Vyacheslav Prok...
25 września 2026

Co szykuje Kreml dla państw NATO? Porządkujemy wojenne scenariusze [POD PROGIEM WOJNY]

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Rosja wspina się na kolejny szczebel eskalacji konfliktu z państwami NATO. Nadal jednak nie ma mowy o konwencjonalnym konflikcie militarnym. Kremlowskie uderzenia wciąż pozostają poniżej progu wojny. Jednocześnie Amerykanie ostrzegają przed nowymi rodzajami ataków.

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Pobieżna lektura doniesień o najnowszych rosyjskich atakach, wypowiedziach przedstawicieli europejskich służb oraz polityków, ostrzegających przed kremlowskimi scenariuszami, może przyprawić o solidny ból głowy. Uporządkujmy więc, co wynika z nowych danych.

  1. Informacje płynące od dowódców wojskowych różnych państw, w tym krajów bałtyckich, są uspokajające. Na tym etapie nie widać, by Rosja szykowała się do konwencjonalnego ataku militarnego. Chociaż Kreml straszy „szybką wojną”, a to z Polską, a to z krajami bałtyckimi, jest to dziś element narracji, niepopartej działaniami.
  2. Zdarzenia, które ostatnio miały miejsce, to kolejne sabotaże (jak podpalenie stacji Starlink na Mazowszu), naruszanie przestrzeni powietrznej Polski, Mołdawii i Rumunii oraz rosyjskie ataki militarne w niewielkiej odległości od granicy polsko-ukraińskiej. Tego typu incydenty odnotowujemy od dawna. Ich intensywność wzrosła na początku września i od tego czasu utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
  3. Nowe są ostrzeżenia wywiadowcze, pozyskane od służb amerykańskich, przekazane nie tylko Polsce, ale także innym państwom europejskim. W ostrzeżeniach tych zawarte są konkretne scenariusze większego niż dotychczas ataku Rosji na Europę. Nadal jednak nie chodzi o konwencjonalny atak militarny.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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