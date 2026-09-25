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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
25 września 2026

Sprawa Rzeczniczki Praw Dziecka budzi kontrowersje. Ale czy w Polsce dziecko musi mieć siniaki, żebyśmy uwierzyli, że dzieje mu się krzywda?

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Krzyk na dziecko? „Każdemu się zdarza”. Wyzwiska? „Rodzic był w emocjach”. Klaps? „To nie bicie”. Z przemocą wobec dzieci mamy w Polsce osobliwy układ: najlepiej reagować dopiero wtedy, gdy jest już na tyle widoczna, że nie da się jej nie zauważyć. A potem pytać, dlaczego nikt nie działał wcześniej.

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13 sierpnia na warszawskiej Białołęce Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak była świadkinią sytuacji, w której przebywająca na przystanku autobusowym kobieta zaczęła szarpać i wyzywać jedno z pozostających pod jej opieką dzieci.

RPD zaoferowała młodej matce pomoc, po czym – gdy ta kontynuowała agresywne zachowania – wezwała policję. To był czwartek – zaraz przed długim weekendem. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i sądów mieli już wolne. Jedyną możliwością kontaktu z sądem była tak naprawdę rozmowa z sędzią dyżurującym. Alternatywa? Czekanie do poniedziałku. Tyle tylko, że przemoc wobec dzieci nie robi sobie wolnego w weekend.

Zajmujący się sprawą sąd nie stwierdził podstaw do odebrania dzieci. Nie był to jednak koniec sytuacji. Niewiele później, po spotkaniu rzeczniczki z przedstawicielami policji, została wydana decyzja o rozdzieleniu rodziców i dzieci. Ze względu na dynamiczny przebieg zdarzeń nie było możliwe zorganizowanie im opieki ze strony bliskich, co jest w takich sytuacjach pierwszym wyborem. Dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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