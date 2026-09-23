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Prawa autorskie: Fot. Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP.Fot. Vyacheslav PROK...
23 września 2026

Putin wymusił „wyborami” poparcie dla wojny. Teraz Rosja za to zapłaci [ROZMOWA GOWORIT MOSKWA]

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To jest po prostu przemocowy pokaz siły władzy. „Bezczelnie kłamiemy, ale wy nie jesteście w stanie nic zrobić. Jesteście bezsilni, macie się podporządkować” – komentuje wyniki wyborów w Rosji ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. „Putinowi zależało, żeby wszyscy zostali umoczeni we krwi po łokcie. Żeby cała Rosja była wspólniczką tej wojny”.

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„Nowaja Gazieta Jewropa” zanalizowała szczegółowe wyniki, w tym lokalne skoki we frekwencji i w głosowaniu na kandydatów partii Putina, oszacowała, że aparat dosypał partii Putina 1/3 głosów i o tyle zwiększył tę frekwencję. Naprawdę partia Putina dostałaby ok. 37 proc.

Oficjalnie partia Putina dostała aż 58 proc. A frekwencja wyniosła aż 59 proc.

I co śmieszy, jest to więcej, niż podawały rządowe sondażownie (Prognozy mówiły, że partia władzy ma dostać między 47 a 53 proc. poparcia, czyli tyle, ile wystarcza do zachowania konstytucyjnej większości. Frekwencja miała wynieść jakieś 53 proc.). Ale w Rosji nikt się nie zapytał, jak to możliwe, że pracujący dla władz socjologowie tak bardzo się pomylili i nie doszacowali poparcia dla Putina.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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