Minister Domański potwierdza: Będą równe prawa podatkowe dla małżonków tej samej płci

Chodzi o „elementarną równość, sprawiedliwość i uczciwość” – stwierdził minister finansów. Od teraz pary jednopłciowe, które uzyskały transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, mogą liczyć na te same zwolnienia z podatków co reszta małżeństw.

„Podpisałem dziś interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie” – napisał szef resortu finansów.

O tym, że w ministerstwie toczą się prace nad jednolitą interpretacją podatkową dla par jednopłciowych, informowaliśmy już w czerwcu. Od tego czasu minęły trzy miesiące, w trakcie których część par zdążyła już uzyskać transkrypcje i upominała się o swoje prawa.