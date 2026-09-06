Afera Zondacrypto. Zatrzymano współtwórcę giełdy kryptowalut, wspólnika zaginionego Suszka
Zatrzymany to Roman Ż., oskarżony w innych sprawach o idące w miliony oszustwa vatowskie. Według prokuratury planował wyjazd do Chin. To m.in. jego przed zaginięciem miał obawiać się Sylwester Suszek, główny twórca giełdy kryptowalut.
Informację o zatrzymaniu Romana Ż. „Rudego” podała w nocy w sobotę 5 września 2026 roku rzecznik Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. W krótkim komunikacie podano, że do „do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż.”.
I dalej: „Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto”.
Noc spędził on na tzw. dołku. W niedzielę został doprowadzony do prokuratury, gdzie mają zostać mu ogłoszone zarzuty i zapadnie decyzja o ewentualnym wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie. I wtedy można spodziewać się komunikatu prokuratury o rodzaju zarzutów karnych.
Komentarze