Prawa autorskie: Ilustracja: Mateusz Mirys/OKO.press Ilustracja: Mateusz ... Prawa autorskie: Ilustracja: Mateusz Mirys/OKO.press Ilustracja: Mateusz ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 06 września 2026 Afera Zondacrypto. Zatrzymano współtwórcę giełdy kryptowalut, wspólnika zaginionego Suszka Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 8 minut Zatrzymany to Roman Ż., oskarżony w innych sprawach o idące w miliony oszustwa vatowskie. Według prokuratury planował wyjazd do Chin. To m.in. jego przed zaginięciem miał obawiać się Sylwester Suszek, główny twórca giełdy kryptowalut. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Ilustracja: Mateusz Mirys/OKO.press Ilustracja: Mateusz ... Prawa autorskie: Ilustracja: Mateusz Mirys/OKO.press Ilustracja: Mateusz ...

Informację o zatrzymaniu Romana Ż. „Rudego” podała w nocy w sobotę 5 września 2026 roku rzecznik Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. W krótkim komunikacie podano, że do „do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż.”.

I dalej: „Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto”.