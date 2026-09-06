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Prawa autorskie: Ilustracja: Mateusz Mirys/OKO.pressIlustracja: Mateusz ...
06 września 2026

Afera Zondacrypto. Zatrzymano współtwórcę giełdy kryptowalut, wspólnika zaginionego Suszka

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Zatrzymany to Roman Ż., oskarżony w innych sprawach o idące w miliony oszustwa vatowskie. Według prokuratury planował wyjazd do Chin. To m.in. jego przed zaginięciem miał obawiać się Sylwester Suszek, główny twórca giełdy kryptowalut.

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Informację o zatrzymaniu Romana Ż. „Rudego” podała w nocy w sobotę 5 września 2026 roku rzecznik Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. W krótkim komunikacie podano, że do „do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż.”.

I dalej: „Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto”.

Noc spędził on na tzw. dołku. W niedzielę został doprowadzony do prokuratury, gdzie mają zostać mu ogłoszone zarzuty i zapadnie decyzja o ewentualnym wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie. I wtedy można spodziewać się komunikatu prokuratury o rodzaju zarzutów karnych.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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