Toniemy w AI slopie. Biznesy na potęgę generują plakaty i ulotki – graficy bez pracy? [PODCAST]
Wypisywane markerem menu już niedługo może być reliktem przeszłości, a ilustratorzy, graficy i projektanci stracą część zleceń. Bo po co płacić, jeśli wystarczy wpisać linijkę tekstu i o wygenerowanie plakatu, jadłospisu lub ulotki poprosić AI?
Możliwości AI w ostatnich miesiącach odkryli właściciele niewielkich biznesów, restauratorzy, pracownicy domów kultury, a nawet politycy. Sztuczna inteligencja pozwala im się zareklamować niskim kosztem – bo promptować wciąż można za darmo lub w ramach planu, który i tak opłacamy, by korzystać z danego chatbota. AI slop wymaga często mniej wysiłku niż wypisanie menu flamastrem i na pewno mniej pieniędzy, niż zlecenie takiej pracy specjaliście od grafiki.
To dziewiąty odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.
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