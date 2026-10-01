Są zarzuty dla członków „akademickiej ośmiornicy”! To ciąg dalszy afery Collegium Humanum
Zarobili ponad 22 miliony złotych, wystawiając fałszywe dokumenty, ułatwiające cudzoziemcom legalizowanie pobytu w Polsce. Działali na kilku prywatnych uczelniach. Grupę przestępczą miały stworzyć osoby związane wcześniej między innymi z Collegium Humanum.
Jedenaście osób, którym przedstawiono zarzuty w najnowszym wątku śledztwa związanego z działalnością uczelni Collegium Humanum, to kolejna grupa przestępcza, zidentyfikowana w tym postępowaniu.
Dwóch podejrzanych usłyszało zarzut kierowania grupą przestępczą, pozostali – uczestnictwa w niej. Sześć osób trafiło do aresztu, pięć za poręczeniem majątkowym wyszło na wolność.
OKO.press działalność tej „akademickiej ośmiornicy” opisuje już od kilku lat.
Komentarze