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Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
01 października 2026

Są zarzuty dla członków „akademickiej ośmiornicy”! To ciąg dalszy afery Collegium Humanum

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Zarobili ponad 22 miliony złotych, wystawiając fałszywe dokumenty, ułatwiające cudzoziemcom legalizowanie pobytu w Polsce. Działali na kilku prywatnych uczelniach. Grupę przestępczą miały stworzyć osoby związane wcześniej między innymi z Collegium Humanum.

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Jedenaście osób, którym przedstawiono zarzuty w najnowszym wątku śledztwa związanego z działalnością uczelni Collegium Humanum, to kolejna grupa przestępcza, zidentyfikowana w tym postępowaniu.

Dwóch podejrzanych usłyszało zarzut kierowania grupą przestępczą, pozostali – uczestnictwa w niej. Sześć osób trafiło do aresztu, pięć za poręczeniem majątkowym wyszło na wolność.

OKO.press działalność tej „akademickiej ośmiornicy” opisuje już od kilku lat.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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