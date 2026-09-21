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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press

AI nas ogłupia? Może tak być – i robimy to sobie sami [PODCAST]

Pierwsze badania sugerują, że AI może osłabiać zdolności poznawcze, a jej użycie w edukacji budzi wątpliwości. Co więcej – może nas utwierdzić w błędnym przekonaniu. Czy już czas zakazać jej w szkołach?

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„Z dumą ogłaszam pierwszą kompletną politykę względem AI w naszych szkołach. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego typu w kraju, a opiera się na prostym założeniu: dzieci potrzebują nauczycieli i związków z innymi ludźmi, by się uczyć i rozwijać” – mówił burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, ogłaszając ograniczenie użycia sztucznej inteligencji w placówkach edukacyjnych.

To dziewiąty odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

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To trzeba na spokojnie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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