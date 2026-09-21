AI nas ogłupia? Może tak być – i robimy to sobie sami [PODCAST]
Pierwsze badania sugerują, że AI może osłabiać zdolności poznawcze, a jej użycie w edukacji budzi wątpliwości. Co więcej – może nas utwierdzić w błędnym przekonaniu. Czy już czas zakazać jej w szkołach?
„Z dumą ogłaszam pierwszą kompletną politykę względem AI w naszych szkołach. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego typu w kraju, a opiera się na prostym założeniu: dzieci potrzebują nauczycieli i związków z innymi ludźmi, by się uczyć i rozwijać” – mówił burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, ogłaszając ograniczenie użycia sztucznej inteligencji w placówkach edukacyjnych.
To dziewiąty odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.
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