0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 - źródło: Parlament Europejskifot. Fred MARVAUX © ...
14 września 2026

Ekspert przed orędziem o stanie Unii: „Europa ma problem z jazdą części państw na gapę”

przeczytasz w 17 minut

Państwa UE mają coraz większy problem z rozumieniem, czym jest solidarność. Widać to chociażby na przykładzie dysproporcji we wsparciu dla Ukrainy. „Europa potrzebuje częściej działać w formacie koalicji chętnych. Inaczej będziemy tkwić w impasie” – mówi w rozmowie z OKO.press Fabian Zuleeg, dyrektor wykonawczy i główny ekonomista European Policy Centre.

Google News

„Europa wie, co powinna zrobić. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba podjąć konkretne decyzje, ponieść ich koszty i solidarnie podzielić się odpowiedzialnością” – mówi OKO.press Fabian Zuleeg główny ekonomista i dyrektor wykonawczy brukselskiego think tanku European Policy Centre (EPC).

Przed środowym orędziem o stanie Unii, które w Parlamencie Europejskim wygłosi jak co roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (na zdjęciu powyżej), rozmawiamy z dyrektorem wykonawczym European Policy Centre o tym, dlaczego państwa członkowskie tak często stają się hamulcowymi UE, czy Europa powinna częściej stawać na integrację w mniejszych „koalicjach chętnych” i co musi zrobić, by odzyskać konkurencyjność. Pytamy też o wysokie ceny energii, przyszłość Zielonego Ładu i o to, dlaczego – zdaniem Zuleega – Ursula von der Leyen powinna w tym roku skupić się w swoim orędziu na zagrożeniach dla europejskiej demokracji.

Europa w nawałnicy kryzysów

Paulina Pacuła, OKO.press: „W świecie, w którym wrogie mocarstwa dokonują siłowej zmiany zasad porządku międzynarodowego, czas na nową Europę. Samodzielną, dbającą o bezpieczeństwo i wybierającą własne partnerstwa i sojusze” – tak rok temu w orędziu o stanie Unii mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen. I jak? W jakim stopniu udało się UE przybliżyć do tego celu?

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Gospodarka

Świat

Ursula von der Leyen

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Unia Europejska

ceny energii

ETS

ETS 2

Europejski Zielony Ład

jednolity rynek

konkurencyjność gospodarek

Mario Draghi

polityka klimatyczna

transformacja energetyczna

Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

Komentarze

Nasze tematy