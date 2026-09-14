Ekspert przed orędziem o stanie Unii: „Europa ma problem z jazdą części państw na gapę”
Państwa UE mają coraz większy problem z rozumieniem, czym jest solidarność. Widać to chociażby na przykładzie dysproporcji we wsparciu dla Ukrainy. „Europa potrzebuje częściej działać w formacie koalicji chętnych. Inaczej będziemy tkwić w impasie” – mówi w rozmowie z OKO.press Fabian Zuleeg, dyrektor wykonawczy i główny ekonomista European Policy Centre.
„Europa wie, co powinna zrobić. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba podjąć konkretne decyzje, ponieść ich koszty i solidarnie podzielić się odpowiedzialnością” – mówi OKO.press Fabian Zuleeg główny ekonomista i dyrektor wykonawczy brukselskiego think tanku European Policy Centre (EPC).
Przed środowym orędziem o stanie Unii, które w Parlamencie Europejskim wygłosi jak co roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (na zdjęciu powyżej), rozmawiamy z dyrektorem wykonawczym European Policy Centre o tym, dlaczego państwa członkowskie tak często stają się hamulcowymi UE, czy Europa powinna częściej stawać na integrację w mniejszych „koalicjach chętnych” i co musi zrobić, by odzyskać konkurencyjność. Pytamy też o wysokie ceny energii, przyszłość Zielonego Ładu i o to, dlaczego – zdaniem Zuleega – Ursula von der Leyen powinna w tym roku skupić się w swoim orędziu na zagrożeniach dla europejskiej demokracji.
Europa w nawałnicy kryzysów
Paulina Pacuła, OKO.press: „W świecie, w którym wrogie mocarstwa dokonują siłowej zmiany zasad porządku międzynarodowego, czas na nową Europę. Samodzielną, dbającą o bezpieczeństwo i wybierającą własne partnerstwa i sojusze” – tak rok temu w orędziu o stanie Unii mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen. I jak? W jakim stopniu udało się UE przybliżyć do tego celu?
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