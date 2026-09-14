Ekspert przed orędziem o stanie Unii: „Europa ma problem z jazdą części państw na gapę”

Państwa UE mają coraz większy problem z rozumieniem, czym jest solidarność. Widać to chociażby na przykładzie dysproporcji we wsparciu dla Ukrainy. „Europa potrzebuje częściej działać w formacie koalicji chętnych. Inaczej będziemy tkwić w impasie” – mówi w rozmowie z OKO.press Fabian Zuleeg, dyrektor wykonawczy i główny ekonomista European Policy Centre.

Przed środowym orędziem o stanie Unii, które w Parlamencie Europejskim wygłosi jak co roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (na zdjęciu powyżej), rozmawiamy z dyrektorem wykonawczym European Policy Centre o tym, dlaczego państwa członkowskie tak często stają się hamulcowymi UE, czy Europa powinna częściej stawać na integrację w mniejszych „koalicjach chętnych” i co musi zrobić, by odzyskać konkurencyjność. Pytamy też o wysokie ceny energii, przyszłość Zielonego Ładu i o to, dlaczego – zdaniem Zuleega – Ursula von der Leyen powinna w tym roku skupić się w swoim orędziu na zagrożeniach dla europejskiej demokracji.