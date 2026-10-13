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Prawa autorskie: fot. Michał Grzywafot. Michał Grzywa
13 października 2026

Aktywiści mieli z leśnikami stworzyć dwa rezerwaty pod Przemyślem. Dlaczego się nie udało?

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Dwóch nowych rezerwatów na Podkarpaciu (na razie) nie będzie. Leśnicy i społecznicy mieli wspólnie wnioskować ochronę Lasu Olbrzymów i Rysiego Lasu. LP na ostatniej prostej się jednak wycofuje z obietnic i „wstrzymuje” decyzję o nowych rezerwatach.

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Leśnicy dogadali się z przyrodnikami z Inicjatywy Dzikie Karpaty i wspólnymi siłami – po miesiącach trudnych negocjacji – mieli złożyć wnioski o powstanie dwóch rezerwatów leśnych niedaleko Przemyśla. W pierwszym o powierzchni około 52 hektarów chronione miały być piękne stare jodły i buki, w drugim (około 17 ha) miejsce, do którego zachodzą cętkowane dzikie koty.

Na ostatniej prostej leśnicy zdecydowali jednak, że nie złożą podpisów obok aktywistów. „Lasy Państwowe okłamały społeczeństwo!” – napisali społecznicy w mediach społecznościowych.

W tle tego wszystkiego rozkręciła się karuzela zmian kadrowych na ważnych stanowiskach w Lasach Państwowych na Podkarpaciu. Wyjaśniamy, co się wydarzyło, dlaczego aktywistom zależało, żeby leśnicy dołączyli inicjatywy i jak sprawa niezwykle cennych przyrodniczo rezerwatów zawisła na włosku.

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Inicjatywa Dzikie Karpaty

nowe rezerwaty

Aleksander Gurgul

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył dziennikarstwo i amerykanistykę. W Stambule spędził stypendium Erasmus. W Nowym Jorku odbył staż w konsulacie generalnym RP. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Magazynie Miasta" czy "Autoportrecie". W latach 2014-2020 pracował w krakowskim oddziale "Wyborczej". W 2021 r. na łamach Wyborcza.pl stworzył zespół Klimat i Środowisko. Napisał książki: "Podhale. Wszystko na sprzedaż" (wyd. Czarne, 2022) oraz "Ołtarz i Siekiera" (wyd. Agora, 2025). Stypendysta waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council (2018 r.) i niemieckiego IJP (2024 r.). W 2022 r. otrzymał grant European Climate Foundation na serię reportaży z USA. W 2024 r. dzięki Earth Journalism Network relacjonował szczyt klimatyczny COP29 w Baku, a rok później COP30 w Belem w Amazonii. Wędruje po Gorcach, Pieninach i Beskidach. Do gazety pisał m.in. z USA, Brazylii, Kostaryki, Kolumbii, RPA czy Wysp Galápagos.

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