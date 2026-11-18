Prawa autorskie: 10.11.2026 Krakow , Rynek Glowny . Rynek glowny dokladnie 7 dni po zamachu . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl 10.11.2026 Krakow , ... Prawa autorskie: 10.11.2026 Krakow , Rynek Glowny . Rynek glowny dokladnie 7 dni po zamachu . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl 10.11.2026 Krakow , ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 listopada 2026 Dodaj nas w Google Czy zamach w Krakowie trafi do podręczników FBI? „Wyjątkowo szybkie tempo reakcji” Radosław Korzycki przeczytasz w 8 minut Wydarzenia z Krakowa stały się przedmiotem analiz także za oceanem. Amerykańscy eksperci, z którymi rozmawiamy, bardzo wysoko oceniają działania polskich policjantów i ratowników Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 10.11.2026 Krakow , Rynek Glowny . Rynek glowny dokladnie 7 dni po zamachu . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl 10.11.2026 Krakow , ... Prawa autorskie: 10.11.2026 Krakow , Rynek Glowny . Rynek glowny dokladnie 7 dni po zamachu . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl 10.11.2026 Krakow , ...

Na nagraniu z Krakowa J. Pete Blair widzi, jak postrzelony funkcjonariusz zakłada sobie opaskę uciskową na ramię. Wcześniej, jak wynika z relacji, pierwszy patrol ruszył tam, skąd dochodziły strzały. W obu decyzjach Blair rozpoznaje to, czego sam uczy w San Marcos w Teksasie.

Jest profesorem Texas State University i kieruje tam ośrodkiem ALERRT, który przygotowuje funkcjonariuszy i ratowników do takich zdarzeń.