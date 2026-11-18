Czy zamach w Krakowie trafi do podręczników FBI? „Wyjątkowo szybkie tempo reakcji”
Wydarzenia z Krakowa stały się przedmiotem analiz także za oceanem. Amerykańscy eksperci, z którymi rozmawiamy, bardzo wysoko oceniają działania polskich policjantów i ratowników
Na nagraniu z Krakowa J. Pete Blair widzi, jak postrzelony funkcjonariusz zakłada sobie opaskę uciskową na ramię. Wcześniej, jak wynika z relacji, pierwszy patrol ruszył tam, skąd dochodziły strzały. W obu decyzjach Blair rozpoznaje to, czego sam uczy w San Marcos w Teksasie.
Jest profesorem Texas State University i kieruje tam ośrodkiem ALERRT, który przygotowuje funkcjonariuszy i ratowników do takich zdarzeń.
„Uczymy policjantów, żeby ruszyli tam, gdzie trwa atak, i powstrzymali zabijanie” – mówi mi. Ludzie, którzy przyjeżdżają pierwsi, biorą na siebie ryzyko, bo od ich decyzji zależy, czy ktoś jeszcze zginie. Dokładnie tak stało się w Krakowie.
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