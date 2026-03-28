28 marca 2026 Alarm w Wielkiej Brytanii. Meningokoki znów dają o sobie znać Ponad 20 ciężkich zakażeń i 2 zgony pokazały, że meningokoki wciąż potrafią uderzyć szybko i groźnie. Ognisko w Kent budzi niepokój, ale nie wygląda na początek pandemii Marcin Powęska

W marcu 2026 roku południowo-wschodnia Anglia przykuła uwagę świata ze względu na nietypową epidemię inwazyjnej choroby meningokokowej, która wybuchła w Canterbury w hrabstwie Kent. Brytyjskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości, bo przypadków zaczęło lawinowo przybywać.

Szybko uruchomiono dochodzenie epidemiologiczne – osobom z bliskiego kontaktu podawano antybiotyki, a równolegle wdrożono szczepienia przeciw meningokokom grupy B.

W tej sytuacji było jednak coś niepokojącego.

WHO przypomina, że meningokoki zwykle przenoszą się przy bliskim i dłuższym kontakcie, więc duże ogniska są rzadkością. Kiedy jednak bakteria trafi do środowiska, w którym ludzie intensywnie się spotykają i mieszkają blisko siebie – jak akademiki, kluby czy szkoły – może rozprzestrzeniać się szybciej, niż zwykle się zakłada.

Co się stało w Kent?

Z danych UK Health Security Agency (UKHSA) opublikowanych 26 marca, wynika, że odnotowano 20 potwierdzonych i 2 prawdopodobne przypadki inwazyjnej choroby meningokokowej powiązanej z Canterbury. Wszystkie potwierdzone przypadki dotyczyły meningokoków grupy B. Pacjenci wymagali hospitalizacji, 9 osób trafiło na oddział intensywnej terapii, a dwoje zmarło. Mediana wieku chorych wynosiła 19 lat.

Dochodzenie epidemiologiczne wykazało wyraźny związek między poszczególnymi przypadkami. Większość chorych miała kontakt z klubem Chemistry w Canterbury, odwiedzanym między 5 a 7 marca.

Spośród 23 przypadków opisanych w briefingu aż 20 osób było tam przynajmniej raz przed zachorowaniem. Pozostałe osoby były związane z Uniwersytetem Kent, mieszkały w akademikach lub miały kontakt z osobami należącymi do tej samej sieci zakażeń. Na pewno nie były to osoby przypadkowe.

Czym są meningokoki?

Meningokoki, czyli Neisseria meningitidis, to bakterie, które mogą kolonizować nosogardło człowieka i przez długi czas nie dawać żadnych objawów. Taka osoba często nie wie, że przenosi patogen. Problem zaczyna się wtedy, gdy bakteria przedostaje się do krwi lub do ośrodkowego układu nerwowego. Wtedy rozwija się inwazyjna choroba meningokokowa (IChM).

Może przybrać ona dwie postacie. Pierwsza to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czyli stan zapalny błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy.

Druga to sepsa meningokokowa, a więc ogólne zakażenie krwi, które może bardzo szybko doprowadzić do niewydolności wielonarządowej, martwicy tkanek i zgonu. U części chorych obie postacie występują jednocześnie.

Meningokoki są podstępne, bo początek choroby łatwo można pomylić ze zwykłą infekcją. Najpierw pojawiają się gorączka, bóle głowy, osłabienie, nudności albo wymioty. Dopiero później dochodzą bardziej niepokojące objawy:

sztywność karku, światłowstręt, zaburzenia świadomości, szybki oddech, zimne dłonie i stopy czy wysypka, która nie blednie pod uciskiem.

Stan chorego może pogorszyć się w ciągu kilku godzin. Jednego dnia pacjent może czuć się przeziębiony, a kolejnego już nie żyć.

WHO alarmuje, że bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nadal wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu i trwałych powikłań. Ok. 1/5 osób, które przeżyją, zmaga się z długotrwałymi konsekwencjami, takimi jak niedosłuch, problemy z widzeniem, zaburzenia pamięci, trudności w mówieniu, napady padaczkowe, osłabienie kończyn.

To właśnie dlatego meningokoki budzą tak duży lęk: są rzadkie, ale gdy już zaatakują, mogą powodować nieodwracalne spustoszenie w organizmie.

Jakie bakterie zaatakowały w Kent?

Meningokoki nie są jednorodną grupą bakterii. Z punktu widzenia medycyny największe znaczenie mają serogrupy A, B, C, W, Y i X. W Kent źródłem ogniska były meningokoki grupy B (MenB). To ważne, bo nie istnieje jedna szczepionka chroniąca przed wszystkimi serogrupami jednocześnie. Poszczególne szczepionki chronią przed konkretnymi serogrupami, a nie przed całym „światem meningokoków” naraz.

W Wielkiej Brytanii nastolatki rutynowo otrzymują szczepionkę MenACWY, która chroni przed grupami A, C, W i Y, ale nie przed MenB. Dlatego nawet osoby, które wcześniej zostały zaszczepione przeciw meningokokom, mogły nie być zabezpieczone przed bakterią odpowiedzialną za ognisko w Kent.

Dr Vanessa Saliba z UKHSA podkreślała, że w tej sytuacji potrzebne są dwie dawki szczepionki MenB.

To zresztą jedna z tych rzeczy, które łatwo gubią się w publicznej dyskusji. Dla większości ludzi meningokoki brzmią jak jedno zagrożenie, podczas gdy z perspektywy zdrowia publicznego liczy się precyzja. Jeśli ognisko wywołuje grupa B, to szczepionka przeciw innym serogrupom nie rozwiązuje problemu. To tak, jak jeden antybiotyk nie zwalcza wszystkich istniejących bakterii.

Dane UKHSA są jeszcze precyzyjniejsze. Wśród 20 potwierdzonych przypadków aż 17 wywołał meningokok o tym samym podtypie, oznaczonym jako P1.12-1,16-183. Okazało się, że należy on do kompleksu klonalnego 41/44 – dużej grupy meningokoków dobrze znanej w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie wariant wykryty w tym ognisku różnił się genetycznie od porównywalnych genomów dostępnych wcześniej w publicznych bazach danych. To jeszcze nie dowód, że mamy do czynienia z niebezpieczną nową odmianą, ale pokazuje, że szczep ma własną, wyraźną charakterystykę.

Są też informacje uspokajające. Badany izolat pozostawał wrażliwy na penicylinę, ryfampicynę, cyprofloksacynę i cefotaksym, czyli leki kluczowe zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce poekspozycyjnej. To oznacza, że bakterie reagują na leczenie i nie wykazują objawów oporności.

Czy zagrożenie jest poważne?

Najtrafniej byłoby powiedzieć, że mamy do czynienia z dużym i nietypowo intensywnym ogniskiem lokalnym, a nie z falą zachorowań obejmującą cały kraj.

W Anglii inwazyjna choroba meningokokowa nadal pozostaje rzadka. W sezonie 2024/2025 potwierdzono 378 przypadków, z czego 82,6 proc. wywołały meningokoki grupy B. W grupie wiekowej 15-19 lat MenB odpowiadała za wszystkie potwierdzone przypadki, a w grupie 20-24 lat za 97 proc. To by wyjaśniało, dlaczego ognisko w Kent najmocniej dotknęło późnych nastolatków i młodych dorosłych.

Naukowcy już od dawna mówią, że studenci, zwłaszcza ci rozpoczynający naukę, mają wyższe ryzyko IChM (Inwazyjnej Choroby Meningokokowej) niż ich rówieśnicy spoza uczelni.

Praca opublikowana w Vaccine w 2017 roku wskazuje, że jest ono nawet 11 razy większe! Co ciekawe, nie wynika to ze szczególnej biologicznej podatności, ale z warunków życia: wspólnych mieszkań, imprez, zatłoczonych przestrzeni i częstych bliskich kontaktów. Kent jest więc przykładem tego, jak meningokoki „wykorzystują” środowisko młodych dorosłych, choć oczywiście o żadnym świadomym działaniu nie ma mowy.

Czy sytuacja może się rozwinąć?

Tak, ale wszystko wskazuje na to, że ewentualny dalszy rozwój będzie ograniczony. ECDC oceniło ryzyko dla ogólnej populacji w Unii Europejskiej jako bardzo niskie. Powód jest prosty: prawdopodobieństwo ekspozycji na bakterie poza konkretnymi grupami powiązanymi z ogniskiem jest niewielkie.

Trzeba pamiętać, że inwazyjna choroba meningokokowa nie roznosi się tak, jak wirusy oddechowe. Mogą pojawiać się wtórne zachorowania wśród bliskich kontaktów, ale nie jest to model transmisji znany z COVID-19 czy grypy.

Dodatkowo, jeśli od ekspozycji minęło ponad 10 dni, ryzyko zachorowania staje się bardzo małe (taki jest maksymalny okres inkubacji). Bardziej realistyczny wydaje się więc scenariusz pojedynczych wtórnych przypadków albo małych skupisk niż szeroka fala ogólnokrajowa. Równie dobrze więcej przypadków w Kent może się teraz nie pojawić.

Studenci stoją w kolejce do szczepień przeciwko meningokokom w Canterbury w Wlk. Brytanii, 18 marca 2026. Fot. Carlos Jasso/AFP

Jak się bronić przed meningokokami?

Tutaj nie ma niczego oryginalnego. Najlepszym sposobem obrony przed meningokokami są szczepienia. Trzeba jednak pamiętać, że stosuje się różne preparaty, w tym szczepionki przeciw MenB oraz wielowalentne szczepionki MenACWY. W czasie obecnego ogniska brytyjskie służby wdrożyły właśnie szczepienia MenB dla osób uznanych za szczególnie narażone.

Drugim filarem ochrony jest tzw. profilaktyka poekspozycyjna. Osobom, które miały bliski kontakt z chorym, podaje się antybiotyki, aby usunąć bakterie z organizmu i ograniczyć dalszą transmisję. Tak właśnie postępowano w Kent. W przypadku meningokoków czas ma ogromne znaczenie – im szybciej uda się wykryć łańcuch kontaktów i wdrożyć profilaktykę, tym większa szansa, że ognisko zostanie zatrzymane.

Ważne jest także, by odpowiednio reagować na objawy alarmowe. Gorączka, silny ból głowy, narastające osłabienie, wymioty, sztywność karku, senność, dezorientacja, szybki oddech, zimne dłonie i stopy czy nieblednąca wysypka mogą być mylące, ale nie wolno bagatelizować tych sygnałów.

Przy podejrzeniu meningokoków liczy się nie samodzielna diagnoza, ale jak najszybszy kontakt z lekarzem – i wdrożenie leczenia. W przeciwnym razie może skończyć się szpitalem.

Co z Polską?

Polsce nie grozi dziś scenariusz identyczny z tym, który rozegrał się w Kent, ale meningokoki zdecydowanie nie są egzotyką. Najcięższe zakażenia zagrażają niemowlętom, a podwyższone ryzyko dotyczy także małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych.

To bardzo podobny układ jak w innych krajach Europy: bakteria najłatwiej wykorzystuje sytuacje, w których ludzie żyją blisko siebie, często się spotykają i mają intensywne kontakty społeczne. Dlatego obok najmłodszych jako grupa, o której trzeba pamiętać, pojawiają się też uczniowie, studenci i osoby mieszkające w internatach czy akademikach.

W polskim Programie Szczepień Ochronnych na 2026 rok szczepienia przeciw meningokokom są zalecane, a nie obowiązkowe dla wszystkich dzieci. W praktyce oznacza to, że decyzja o szczepieniu najczęściej zapada w gabinecie pediatry lub lekarza rodzinnego, a poziom ochrony zależy od świadomości rodziców, dostępności preparatów i czasem także od lokalnych programów samorządowych. To ważne, bo przy meningokokach liczy się nie tylko samo czy szczepić, ale też, przeciw czemu szczepić.

W Polsce dostępne są dziś dwa główne typy szczepień przeciw meningokokom. Pierwszy to preparaty przeciw MenB – należą do nich Bexsero i Trumenba. Drugi to szczepionki przeciw MenACWY – w tej grupie dostępne są Nimenrix, Menveo i MenQuadfi.

Dodatkowo na rynku figuruje też NeisVac-C, szczepionka przeciw samej grupie C. Eksperci przypominają, że preparaty MenB mają różne schematy podawania zależnie od wieku, a Bexsero można podawać już od 2. miesiąca życia. Właśnie ta precyzja ma znaczenie: trzeba wiedzieć, kto jest w grupie ryzyka, które meningokoki dominują i jaka szczepionka daje ochronę w danej sytuacji.

Czy grozi nam kolejna pandemia?

Nie ma podstaw, by traktować wydarzenia w Kent jako początek nowej pandemii. ECDC ocenia ryzyko dla populacji ogólnej jako bardzo niskie, a WHO przypomina, że meningokoki potrzebują bliskiego i przedłużonego kontaktu, by się przenosić. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku wirusów, które łatwo rozchodzą się drogą oddechową w całej populacji.

To jednak nie znaczy, że problem można zlekceważyć.

Meningokoki nie muszą zakażać milionów ludzi, żeby stały się poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wystarczy kilkanaście lub kilkadziesiąt ciężkich przypadków, by uruchomić szerokie działania: diagnostykę, nadzór epidemiologiczny, profilaktykę antybiotykową, szczepienia i bardzo precyzyjną komunikację ryzyka.

Kent nie jest więc zapowiedzią globalnego kryzysu na miarę COVID-19. Jest raczej ostrym przypomnieniem, że stare bakteryjne zagrożenia wciąż są groźne.

Cykl „SOBOTA PRAWDĘ CI POWIE" to propozycja OKO.press na pierwszy dzień weekendu. Znajdziecie tu fact-checkingi (z OKO-wym fałszometrem) zarówno z polityki polskiej, jak i ze świata, bo nie tylko u nas politycy i polityczki kłamią, kręcą, konfabulują. Cofniemy się też w przeszłość, bo kłamstwo towarzyszyło całym dziejom. Rozbrajamy mity i popularne złudzenia krążące po sieci i ludzkich umysłach. I piszemy o błędach poznawczych, które sprawiają, że jesteśmy bezbronni wobec kłamstw. Tylko czy naprawdę jesteśmy? Nad tym też się zastanowimy.

Świat Zdrowie choroby zakaźne Wielka Brytania Marcin Powęska Biolog, dziennikarz popularnonaukowy, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Autor blisko 10 000 tekstów popularnonaukowych w portalu Interia, ponad 50 publikacji w papierowych wydaniach magazynów „Focus", „Wiedza i Życie" i „Świat Wiedzy". Obecnie publikuje teksty na Focus.pl.

