Prawa autorskie: Kadry z rolki, udostępnionej 10 września przez Grzegorza Brauna na Facebooku Kadry z rolki, udost... Prawa autorskie: Kadry z rolki, udostępnionej 10 września przez Grzegorza Brauna na Facebooku Kadry z rolki, udost...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 września 2026 Antyukraińska prowokacja. Grzegorz Braun zniszczył pomnik żołnierzy UPA i się tym chwali Anna Mierzyńska przeczytasz w 3 minuty Policja od 6 września prowadzi śledztwo w sprawie zniszczenia obelisku upamiętniającego żołnierzy UPA poległych w walkach z NKWD w Dołhobyczowie. 10 września Grzegorz Braun opublikował rolkę, jak on sam oraz inny członek jego partii, były policjant, niszczą pomnik. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Kadry z rolki, udostępnionej 10 września przez Grzegorza Brauna na Facebooku Kadry z rolki, udost... Prawa autorskie: Kadry z rolki, udostępnionej 10 września przez Grzegorza Brauna na Facebooku Kadry z rolki, udost...

Jak wynika z nagrania, zamieszczonego w mediach społecznościowych, skrajnie prawicowy europoseł Grzegorz Braun i jego partyjny kolega świadomie złamali prawo. Za pomocą siekieromłotów zniszczyli pomnik żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Granitowy obelisk upamiętnia Ukraińców, poległych w walkach z radzieckim NKWD. Stoi na uroczysku Białystok, w gminie Dołhobyczów (powiat hrubieszowski). Dokładnie tu w 1946 r. pochowano zabitych Ukraińców, pomnik ustawiono więc bezpośrednio na zbiorowym grobie.

Miejsce pamięci funkcjonuje od lat 90., a w obecnym kształcie – głazu z wyrytymi na nim nazwiskami zabitych – od 2019 roku. Obelisk już kilkukrotnie dewastowano. Latem 2026 r. został oblany sprayem, wycięto też łuk, zdobiący kamień. Ambasada Ukrainy oficjalnie potępiła wówczas ten akt wandalizmu.