0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kadry z rolki, udostępnionej 10 września przez Grzegorza Brauna na FacebookuKadry z rolki, udost...
10 września 2026

Antyukraińska prowokacja. Grzegorz Braun zniszczył pomnik żołnierzy UPA i się tym chwali

przeczytasz w 3 minuty

Policja od 6 września prowadzi śledztwo w sprawie zniszczenia obelisku upamiętniającego żołnierzy UPA poległych w walkach z NKWD w Dołhobyczowie. 10 września Grzegorz Braun opublikował rolkę, jak on sam oraz inny członek jego partii, były policjant, niszczą pomnik.

Google News

Jak wynika z nagrania, zamieszczonego w mediach społecznościowych, skrajnie prawicowy europoseł Grzegorz Braun i jego partyjny kolega świadomie złamali prawo. Za pomocą siekieromłotów zniszczyli pomnik żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Granitowy obelisk upamiętnia Ukraińców, poległych w walkach z radzieckim NKWD. Stoi na uroczysku Białystok, w gminie Dołhobyczów (powiat hrubieszowski). Dokładnie tu w 1946 r. pochowano zabitych Ukraińców, pomnik ustawiono więc bezpośrednio na zbiorowym grobie.

Miejsce pamięci funkcjonuje od lat 90., a w obecnym kształcie – głazu z wyrytymi na nim nazwiskami zabitych – od 2019 roku. Obelisk już kilkukrotnie dewastowano. Latem 2026 r. został oblany sprayem, wycięto też łuk, zdobiący kamień. Ambasada Ukrainy oficjalnie potępiła wówczas ten akt wandalizmu.

„Niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku oraz upamiętnienia powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być przedmiotem szacunku” – podkreślała w komunikacie.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Historia

Policja i służby

Grzegorz Braun

Konfederacja Korony Polskiej

UPA

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

Komentarze

Nasze tematy