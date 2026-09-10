Antyukraińska prowokacja. Grzegorz Braun zniszczył pomnik żołnierzy UPA i się tym chwali
Policja od 6 września prowadzi śledztwo w sprawie zniszczenia obelisku upamiętniającego żołnierzy UPA poległych w walkach z NKWD w Dołhobyczowie. 10 września Grzegorz Braun opublikował rolkę, jak on sam oraz inny członek jego partii, były policjant, niszczą pomnik.
Jak wynika z nagrania, zamieszczonego w mediach społecznościowych, skrajnie prawicowy europoseł Grzegorz Braun i jego partyjny kolega świadomie złamali prawo. Za pomocą siekieromłotów zniszczyli pomnik żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Granitowy obelisk upamiętnia Ukraińców, poległych w walkach z radzieckim NKWD. Stoi na uroczysku Białystok, w gminie Dołhobyczów (powiat hrubieszowski). Dokładnie tu w 1946 r. pochowano zabitych Ukraińców, pomnik ustawiono więc bezpośrednio na zbiorowym grobie.
Miejsce pamięci funkcjonuje od lat 90., a w obecnym kształcie – głazu z wyrytymi na nim nazwiskami zabitych – od 2019 roku. Obelisk już kilkukrotnie dewastowano. Latem 2026 r. został oblany sprayem, wycięto też łuk, zdobiący kamień. Ambasada Ukrainy oficjalnie potępiła wówczas ten akt wandalizmu.
„Niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku oraz upamiętnienia powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być przedmiotem szacunku” – podkreślała w komunikacie.
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