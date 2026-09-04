„Ataki na Polskę i Niemcy atakami na całą Unię”. Europa wobec eskalacji Rosji [POD PROGIEM WOJNY]
Po sabotażach w Niemczech i Polsce kraje UE przygotowują się na kolejne ataki wobec firm zbrojeniowych i deklarują wsparcie dla tych, którzy zostaną zaatakowani przez Rosję. Minister Radosław Sikorski zaapelował o zaostrzenie przepisów wjazdowych dla Rosjan.
Europa jest poruszona przypisaniem przez Niemców Rosji odpowiedzialności za atak dronami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku oraz pożarami firm zbrojeniowych w Polsce. Mnożą się reakcje unijnych polityków, solidaryzujących się z Niemcami i zapowiadających podjęcie istotnych działań wobec Rosji.
Ważną rolę we wzmacnianiu europejskiej odpowiedzi odgrywa Polska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił konkretne propozycje, których wprowadzenie utrudniałoby Rosjanom poruszanie się po Europie. Polski MSZ wezwał też ambasadora Rosji, aby wyrazić sprzeciw wobec działań Rosji.
Z kolei francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot podkreślił: „Ataki na Polskę i Niemcy są atakami na całą Unię Europejską”.
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