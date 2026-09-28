Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 września 2026 Aż 7 prokuratorów będzie tropić aferę Zondacrypto. Żurek powołał specjalny zespół Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Śledztwo w sprawie afery Zondacrypto staje się priorytetowe. Zajmie się nim powołany przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego siedmioosobowy zespół śledczy. Śledztwo zostanie też przeniesione z Katowic do centrali prokuratury w Warszawie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Decyzję o powołaniu specjalnego zespołu śledczego, który ma wyjaśnić jedną z największych afer po upadku PRL-u, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podjął w poniedziałek, 28 września 2026 roku.

Zespół będzie działał w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, a na jego czele stanie Marek Wełna, niedawno awansowany do centrali. Poza Wełną w zespole będzie czterech nowych prokuratorów i dwóch prokuratorów z Górnego Śląska, którzy od kilku miesięcy zajmują się wyjaśnianiem afery Zondacrypto.