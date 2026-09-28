Aż 7 prokuratorów będzie tropić aferę Zondacrypto. Żurek powołał specjalny zespół
Śledztwo w sprawie afery Zondacrypto staje się priorytetowe. Zajmie się nim powołany przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego siedmioosobowy zespół śledczy. Śledztwo zostanie też przeniesione z Katowic do centrali prokuratury w Warszawie.
Decyzję o powołaniu specjalnego zespołu śledczego, który ma wyjaśnić jedną z największych afer po upadku PRL-u, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podjął w poniedziałek, 28 września 2026 roku.
Zespół będzie działał w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, a na jego czele stanie Marek Wełna, niedawno awansowany do centrali. Poza Wełną w zespole będzie czterech nowych prokuratorów i dwóch prokuratorów z Górnego Śląska, którzy od kilku miesięcy zajmują się wyjaśnianiem afery Zondacrypto.
Do tej pory bowiem śledztwo prowadzono w wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jednak tam śledczy mieli nienajlepsze warunki lokalowe. Brakowało też chętnych do pracy. Stąd decyzja o powołaniu aż siedmioosobowego zespołu oraz przeniesieniu śledztwa do Warszawy. Tym bardziej, że w stolicy działa policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które pomaga w śledztwie.
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