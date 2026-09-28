0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
28 września 2026

Aż 7 prokuratorów będzie tropić aferę Zondacrypto. Żurek powołał specjalny zespół

przeczytasz w 5 minut

Śledztwo w sprawie afery Zondacrypto staje się priorytetowe. Zajmie się nim powołany przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego siedmioosobowy zespół śledczy. Śledztwo zostanie też przeniesione z Katowic do centrali prokuratury w Warszawie.

Google News

Decyzję o powołaniu specjalnego zespołu śledczego, który ma wyjaśnić jedną z największych afer po upadku PRL-u, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podjął w poniedziałek, 28 września 2026 roku.

Zespół będzie działał w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, a na jego czele stanie Marek Wełna, niedawno awansowany do centrali. Poza Wełną w zespole będzie czterech nowych prokuratorów i dwóch prokuratorów z Górnego Śląska, którzy od kilku miesięcy zajmują się wyjaśnianiem afery Zondacrypto.

Do tej pory bowiem śledztwo prowadzono w wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jednak tam śledczy mieli nienajlepsze warunki lokalowe. Brakowało też chętnych do pracy. Stąd decyzja o powołaniu aż siedmioosobowego zespołu oraz przeniesieniu śledztwa do Warszawy. Tym bardziej, że w stolicy działa policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które pomaga w śledztwie.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Afery

Sądownictwo

Michał Moskal

Zbigniew Ziobro

Waldemar Żurek

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura

Prokuratura Krajowa

BitBay

Marek Wełna

Przemysław Kral

Sylwester Suszek

Zondacrypto

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze

Nasze tematy