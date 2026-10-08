Co trzeci dorosły dopuszcza bicie dzieci, a co czwarty krzyk jako metodę dyscyplinowania [BAROMETR]

Prawie wszyscy przyznajemy dzieciom prawo do własnego zdania. Jednocześnie ponad połowa uważa, że dziecko ma być bezwzględnie posłuszne rodzicom. A co robimy, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka — zbadała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Bez mała co czwarty (23 proc.) badany uważa, że krzyk ma pozytywny wpływ na dzieci. W ostatnim roku ponad dwie trzecie (68 proc.) pełnoletnich ankietowanych było świadkiem sytuacji, w której inna dorosła osoba krzyczała na dziecko. Więcej niż co trzeci (38 proc.) świadek w żaden sposób nie zareagował na to, co widział.