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08 października 2026

Co trzeci dorosły dopuszcza bicie dzieci, a co czwarty krzyk jako metodę dyscyplinowania [BAROMETR]

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Prawie wszyscy przyznajemy dzieciom prawo do własnego zdania. Jednocześnie ponad połowa uważa, że dziecko ma być bezwzględnie posłuszne rodzicom. A co robimy, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka — zbadała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

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Bez mała co czwarty (23 proc.) badany uważa, że krzyk ma pozytywny wpływ na dzieci. W ostatnim roku ponad dwie trzecie (68 proc.) pełnoletnich ankietowanych było świadkiem sytuacji, w której inna dorosła osoba krzyczała na dziecko. Więcej niż co trzeci (38 proc.) świadek w żaden sposób nie zareagował na to, co widział.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała kolejną edycję „Barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce”. Zapytała, co Polacy sądzą o karaniu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym – najmłodszych.

Sprawdziła, co powstrzymuje nas przed reakcją, gdy widzimy, że dzieciom dzieje się krzywda. Zbadała, czy i jak postawy wobec przemocy, które przyjmujemy w dorosłości, są powiązane z tym, czego sami doświadczyliśmy w dzieciństwie.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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