Co trzeci dorosły dopuszcza bicie dzieci, a co czwarty krzyk jako metodę dyscyplinowania [BAROMETR]
Prawie wszyscy przyznajemy dzieciom prawo do własnego zdania. Jednocześnie ponad połowa uważa, że dziecko ma być bezwzględnie posłuszne rodzicom. A co robimy, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka — zbadała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Bez mała co czwarty (23 proc.) badany uważa, że krzyk ma pozytywny wpływ na dzieci. W ostatnim roku ponad dwie trzecie (68 proc.) pełnoletnich ankietowanych było świadkiem sytuacji, w której inna dorosła osoba krzyczała na dziecko. Więcej niż co trzeci (38 proc.) świadek w żaden sposób nie zareagował na to, co widział.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała kolejną edycję „Barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce”. Zapytała, co Polacy sądzą o karaniu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym – najmłodszych.
Sprawdziła, co powstrzymuje nas przed reakcją, gdy widzimy, że dzieciom dzieje się krzywda. Zbadała, czy i jak postawy wobec przemocy, które przyjmujemy w dorosłości, są powiązane z tym, czego sami doświadczyliśmy w dzieciństwie.
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