Prawa autorskie: 03.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm , Maciej Berek podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka . Komisja zaopiniuje dwie kandydatury zgloszone na nowego sedziego TK: Macieja Berka oraz Artura Kotowskiego . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 03.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 03.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm , Maciej Berek podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka . Komisja zaopiniuje dwie kandydatury zgloszone na nowego sedziego TK: Macieja Berka oraz Artura Kotowskiego . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 03.09.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 04 września 2026 Berek przekonuje, że jest urzędnikiem, a PiS szuka formalnych argumentów przeciwko niemu Dominika Sitnicka przeczytasz w 9 minut "To stosujemy standardy wynikające z nieobowiązującej ustawy czy nie? Ale wszyscy i każdy z tych standardów, który wynika z tego nieobowiązującego prawa. Jeśli wszyscy i wszystkie standardy, to ja jestem też za” – bronił się Maciej Berek podczas posiedzenia komisji sejmowej. W piątek głosowanie Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 03.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm , Maciej Berek podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka . Komisja zaopiniuje dwie kandydatury zgloszone na nowego sedziego TK: Macieja Berka oraz Artura Kotowskiego . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 03.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 03.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm , Maciej Berek podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka . Komisja zaopiniuje dwie kandydatury zgloszone na nowego sedziego TK: Macieja Berka oraz Artura Kotowskiego . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 03.09.2026 Warszawa ...

W czwartek 3 września rano sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniowała wnioski w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego dwóch zgłoszonych kandydatów. Klub PiS przedstawił – po raz siódmy – kandydaturę Artura Kotowskiego, profesora nauk prawnych związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz członka Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił Macieja Berka, doktora nauk prawnych, radcę prawnego, wieloletniego urzędnika różnych szczebli administracji, a w ostatnich trzech latach – członka Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska.

W przypadku Artura Kotowskiego głosowało 28 posłów, za było 11 posłów, 16 było przeciw, jeden poseł się wstrzymał. W głosowaniu nad kandydaturą Macieja Berka wzięło udział 27 posłów, 16 było za, 10 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że rekomendację Komisji uzyskał Maciej Berek. W piątek 4 września odbędzie się głosowanie plenarne. Jeśli Berek uzyska większość, zostanie ósmym powołanym sędzią TK w tej kadencji Sejmu.