Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 października 2026 Nowe zarzuty karne dla sędziego Piebiaka. Prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Prokuratura Regionalna we Wrocławiu chce postawić sędziemu Łukaszowi Piebiakowi nowe zarzuty za aferę hejterską. Chodzi o działania wymierzone w sędziów, w tym obecnego sędziego TK Markiewicza. I dlatego wystąpiła o uchyleniu immunitetu b. wiceministrowi sprawiedliwości. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

O skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu poinformowała w czwartek 1 października 2026 roku wrocławska prokuratura regionalna, która prowadzi śledztwo w sprawie afery hejterskiej. Wniosek trafi do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Prokuratura informuje, że chce postawić sędziemu Łukaszowi Piebiakowi — na zdjęciu u góry — trzy nowe zarzuty w związku z aferą hejterską, w której był on główną postacią. Związani z nim sędziowie zwracali się do niego „Herszcie”. Zarzuty dotyczą wykorzystania danych wrażliwych trzech sędziów w czasie, gdy Piebiak był zastępcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i odpowiadał za sądy.