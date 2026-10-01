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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
01 października 2026

Nowe zarzuty karne dla sędziego Piebiaka. Prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu

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Prokuratura Regionalna we Wrocławiu chce postawić sędziemu Łukaszowi Piebiakowi nowe zarzuty za aferę hejterską. Chodzi o działania wymierzone w sędziów, w tym obecnego sędziego TK Markiewicza. I dlatego wystąpiła o uchyleniu immunitetu b. wiceministrowi sprawiedliwości.

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O skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu poinformowała w czwartek 1 października 2026 roku wrocławska prokuratura regionalna, która prowadzi śledztwo w sprawie afery hejterskiej. Wniosek trafi do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Prokuratura informuje, że chce postawić sędziemu Łukaszowi Piebiakowi — na zdjęciu u góry — trzy nowe zarzuty w związku z aferą hejterską, w której był on główną postacią. Związani z nim sędziowie zwracali się do niego „Herszcie”. Zarzuty dotyczą wykorzystania danych wrażliwych trzech sędziów w czasie, gdy Piebiak był zastępcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i odpowiadał za sądy.

Z komunikatu prokuratury wynika, że pierwszy zarzut jest za „nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych i ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji dotyczących sędziego sądu powszechnego, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych [przez Łukasza Piebiaka – red.] w ministerstwie sprawiedliwości”. Prokuratura zarzuca, że „celem tego działania było pomówienie pokrzywdzonego i ujawnienie jego danych osobowych”.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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