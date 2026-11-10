Rosjanie nadal nie odzyskali inicjatywy na kierunku słowiańskim. Ukraińska infrastruktura energetyczna jest regularnie atakowana pociskami balistycznymi. Ciężkie walki w rejonie Orechowa i Konstiantyniwki. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski.

W minionym tygodniu Siły Zbrojne Ukrainy kontynuowały działania zaczepne w rejonie Orechowa na Zaporożu, na południe i południowy wschód od Słowiańska i Kramatorska oraz na północ od Łymania.

Największym powodzeniem zakończyły się ukraińskie ataki w Orechowie, gdzie siły agresora zostały wyparte z miasta. Wojska rosyjskie nacierały w rejonie Dobropola, gdzie sytuacja ukraińskich żołnierzy jest skrajnie trudna ze względu na kilkukrotną przewagę przeciwnika oraz na północny wschód od Kostiantyniwki, gdzie odnotowali niewielkie zdobycze terenowe. Rosjanie zajęli ponadto kolejne obszary położone na wschód od Wowczańska w obwodzie charkowskim.