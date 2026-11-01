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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
01 listopada 2026

Bierność niszczy Trybunał. Kryzys muszą rozwiązać sami sędziowie

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Trzeba więc szukać rozwiązań prawnie niedoskonałych, ale przywracających wartości konstytucyjne. Bo trudno brać na poważnie rozwiązanie polityczne zwane dla niepoznaki „resetem konstytucyjnym”, a zmierzające do tego, by główne siły polityczne dogadały się na temat podziału miejsc w Trybunale.

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Wielu prawników od piątkowego wieczoru zwraca uwagę na wątpliwości prawne lub uznaje za niedopuszczalną podaną przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską podstawę prawną, którą posłużyła się, przejmując obowiązki kierującej Trybunałem Konstytucyjnym i odsuwając od czynności sędziowskich jego prezesa i wiceprezesa. Tym prawnikom odpowiadają w oświadczeniu byli prezesi TK: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll. Piszą m.in.:

„Nic nie może usprawiedliwiać bierności w sytuacji, kiedy każdego dnia kryzys konstytucyjny ulega pogłębieniu ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla państwa prawa i obywateli. Podjęte obecnie przez sędziów działania są nakierowane na to, aby przywrócić zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Należy umożliwić sędziom urzeczywistnienie tego zamierzenia i zastosowanie koniecznych, legalnych procedur, w tym przede wszystkim zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i podjęcie uchwał w sprawie skierowanych do TK wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu. Nie istnieje inna droga pozwalająca na zakończenie kryzysu konstytucyjnego i przywrócenie społeczeństwu Trybunału Konstytucyjnego”.

Wątpliwości prawników, którzy krytykują procedurę przyjętą przez sędzię Korwin-Piotrowską, są częściowo uzasadnione.

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Sądownictwo

Trybunał Konstytucyjny

Anna Korwin-Piotrowska

Bogdan Święczkowski

Na zdjęciu Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka

Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa (2011), zajmuje się głównie zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, prawami człowieka, osób niepełnosprawnych i prawami zwierząt.

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