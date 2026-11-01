Bierność niszczy Trybunał. Kryzys muszą rozwiązać sami sędziowie

Trzeba więc szukać rozwiązań prawnie niedoskonałych, ale przywracających wartości konstytucyjne. Bo trudno brać na poważnie rozwiązanie polityczne zwane dla niepoznaki „resetem konstytucyjnym”, a zmierzające do tego, by główne siły polityczne dogadały się na temat podziału miejsc w Trybunale.

Wielu prawników od piątkowego wieczoru zwraca uwagę na wątpliwości prawne lub uznaje za niedopuszczalną podaną przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską podstawę prawną, którą posłużyła się, przejmując obowiązki kierującej Trybunałem Konstytucyjnym i odsuwając od czynności sędziowskich jego prezesa i wiceprezesa. Tym prawnikom odpowiadają w oświadczeniu byli prezesi TK: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll. Piszą m.in.:

„Nic nie może usprawiedliwiać bierności w sytuacji, kiedy każdego dnia kryzys konstytucyjny ulega pogłębieniu ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla państwa prawa i obywateli. Podjęte obecnie przez sędziów działania są nakierowane na to, aby przywrócić zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Należy umożliwić sędziom urzeczywistnienie tego zamierzenia i zastosowanie koniecznych, legalnych procedur, w tym przede wszystkim zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i podjęcie uchwał w sprawie skierowanych do TK wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu. Nie istnieje inna droga pozwalająca na zakończenie kryzysu konstytucyjnego i przywrócenie społeczeństwu Trybunału Konstytucyjnego”.