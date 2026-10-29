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Prawa autorskie: Investigators survey debris amongst the damaged carriages of a train crash between two high-speed units, a Renfe AVE train and an Iryo train around 150 km south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, a day after the accident on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an "error" and "inexplicable circumstances" that led to the crash. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)Investigators survey...
29 października 2026

Błąd ludzki. Jak doszło do katastrofy kolejowej w Hiszpanii

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Maszynistka dwukrotnie próbowała zrestartować system. Każda próba trwała trzy–cztery minuty, nie powiodła się. Zgodnie z procedurą firmy, maszynistka zgłosiła problem do centrum kontroli Iryo i poprosiła o wsparcie techników. W tym czasie jadący po tym samym torze skład AVE, zgodnie z poleceniem dyspozytora, rozpędzał się już do ok. 200 km/h

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W środę 28 października w miejscowości Urda w prowincji Toledo, ok. 110 km na południe od Madrytu, doszło do kolejnej już w tym roku katastrofy na hiszpańskiej kolei dużych prędkości. Tuż przed 9 rano rozpędzony pociąg AVE państwowego przewoźnika Renfe wjechał w tył stojącego na torach pociągu prywatnej spółki Iryo. Pod wpływem siły uderzenia dwa ostatnie wagony Iryo zostały zupełnie zmiażdżone (według ocalałych pasażerów wyglądały „jak zgnieciony papier”), co najmniej cztery wagony wypadły z torów i spadły z nasypu, a jeden z nich przebiła na wylot szyna.

Oba składy jechały tą samą trasą, z Madrytu do Sewilli, i łącznie przewoziły 544 pasażerów. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 69 osób, a ponad sto zostało rannych. Nie jest to ostateczny bilans – co najmniej 15 osób wciąż jest w stanie krytycznym, a ratownicy nadal szukają zaginionych. Jest wśród nich m.in. Fátima Báñez, była ministra pracy w rządzie Mariano Rajoya, którą część mediów uznała już za zmarłą, bo podróżowała w najbardziej zniszczonych wagonach.

Jeszcze w nocy za zaginionego uznawano też maszynistę AVE, 36-letniego Antonia Acedo, jednak dziś wiadomo już, że zginął, tak samo jak jadący z nim w kabinie praktykant David Cabañas. Na miejscu katastrofy wciąż pracują służby, a ratownicy spodziewają się, że po podniesieniu wagonów przez dźwigi mogą zostać odnalezione kolejne ciała. Rząd ogłosił trzydniową żałobę narodową.

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Świat

Hiszpania

katastrofa kolejowa

Na zdjęciu Małgorzata Tomczak
Małgorzata Tomczak

Socjolożka, kulturoznawczyni i dziennikarka freelance. Publikowała m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" i "Balkan Insights". Na stałe mieszka w Madrycie.

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