Prawa autorskie: Investigators survey debris amongst the damaged carriages of a train crash between two high-speed units, a Renfe AVE train and an Iryo train around 150 km south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, a day after the accident on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an "error" and "inexplicable circumstances" that led to the crash. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Investigators survey... Prawa autorskie: Investigators survey debris amongst the damaged carriages of a train crash between two high-speed units, a Renfe AVE train and an Iryo train around 150 km south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, a day after the accident on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an "error" and "inexplicable circumstances" that led to the crash. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Investigators survey...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Błąd ludzki. Jak doszło do katastrofy kolejowej w Hiszpanii Małgorzata Tomczak przeczytasz w 8 minut Maszynistka dwukrotnie próbowała zrestartować system. Każda próba trwała trzy–cztery minuty, nie powiodła się. Zgodnie z procedurą firmy, maszynistka zgłosiła problem do centrum kontroli Iryo i poprosiła o wsparcie techników. W tym czasie jadący po tym samym torze skład AVE, zgodnie z poleceniem dyspozytora, rozpędzał się już do ok. 200 km/h Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Investigators survey debris amongst the damaged carriages of a train crash between two high-speed units, a Renfe AVE train and an Iryo train around 150 km south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, a day after the accident on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an "error" and "inexplicable circumstances" that led to the crash. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Investigators survey... Prawa autorskie: Investigators survey debris amongst the damaged carriages of a train crash between two high-speed units, a Renfe AVE train and an Iryo train around 150 km south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, a day after the accident on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an "error" and "inexplicable circumstances" that led to the crash. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Investigators survey...

W środę 28 października w miejscowości Urda w prowincji Toledo, ok. 110 km na południe od Madrytu, doszło do kolejnej już w tym roku katastrofy na hiszpańskiej kolei dużych prędkości. Tuż przed 9 rano rozpędzony pociąg AVE państwowego przewoźnika Renfe wjechał w tył stojącego na torach pociągu prywatnej spółki Iryo. Pod wpływem siły uderzenia dwa ostatnie wagony Iryo zostały zupełnie zmiażdżone (według ocalałych pasażerów wyglądały „jak zgnieciony papier”), co najmniej cztery wagony wypadły z torów i spadły z nasypu, a jeden z nich przebiła na wylot szyna.

Oba składy jechały tą samą trasą, z Madrytu do Sewilli, i łącznie przewoziły 544 pasażerów. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 69 osób, a ponad sto zostało rannych. Nie jest to ostateczny bilans – co najmniej 15 osób wciąż jest w stanie krytycznym, a ratownicy nadal szukają zaginionych. Jest wśród nich m.in. Fátima Báñez, była ministra pracy w rządzie Mariano Rajoya, którą część mediów uznała już za zmarłą, bo podróżowała w najbardziej zniszczonych wagonach.