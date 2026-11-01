0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ricardo ARDUENGO / AFPRicardo ARDUENGO / A...
01 listopada 2026

Bolsonaro uciekł do Trumpa, a giełda runęła. Brazylia po wyborach

przeczytasz w 8 minut

„Demokracja zwyciężyła” — zatriumfowali zwolennicy urzędującego prezydenta Brazylii Luli da Silva po wygranej z Flávio Bolsonaro. Niedługo potem giełda zanotowała największy spadek od pandemii, a skrajnie prawicowy kandydat uciekł na Florydę w obawie przed aresztem.

Dodaj nas w Google
Google News

Lula dokonał rzeczy historycznej.

Niedzielne (25 października) wybory prezydenckie były dziesiątymi, które zorganizowano w Brazylii od czasu przywrócenia demokracji w latach 80. Po raz pierwszy w drugiej turze wygrał kandydat, który przegrał w pierwszej. Do tego na lewicowego polityka zagłosowała rekordowa liczba 64 milionów osób (co dało mu 51,8 proc. poparcia).

To wyczyn tym bardziej imponujący, jeżeli przyjrzymy się okolicznościom, w jakich Luiz Inácio Lula da Silva wygrał. I siłom, które chciały, by przegrał.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Brazylia

Flavio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva

Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie