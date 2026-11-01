„Demokracja zwyciężyła” — zatriumfowali zwolennicy urzędującego prezydenta Brazylii Luli da Silva po wygranej z Flávio Bolsonaro. Niedługo potem giełda zanotowała największy spadek od pandemii, a skrajnie prawicowy kandydat uciekł na Florydę w obawie przed aresztem.

Niedzielne (25 października) wybory prezydenckie były dziesiątymi, które zorganizowano w Brazylii od czasu przywrócenia demokracji w latach 80. Po raz pierwszy w drugiej turze wygrał kandydat, który przegrał w pierwszej. Do tego na lewicowego polityka zagłosowała rekordowa liczba 64 milionów osób (co dało mu 51,8 proc. poparcia).