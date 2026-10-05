Prawa autorskie: Fot. MAURO PIMENTEL / AFP Fot. MAURO PIMENTEL ... Prawa autorskie: Fot. MAURO PIMENTEL / AFP Fot. MAURO PIMENTEL ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 05 października 2026 Dodaj nas w Google Bolsonaryzm bez Bolsonaro. Po I turze wyborów w Brazylii Janina Petelczyc przeczytasz w 7 minut Chyba nawet Flavio Bolsonaro nie spodziewał się tak korzystnego wyniku I tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro zdobył 47,03 proc. ważnych głosów, podczas gdy urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva 45,16 proc. Ale w ciągu ostatnich 40 lat kandydat, który zajął w I turze drugie miejsce, nie wygrał wyborów. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. MAURO PIMENTEL / AFP Fot. MAURO PIMENTEL ... Prawa autorskie: Fot. MAURO PIMENTEL / AFP Fot. MAURO PIMENTEL ...

Wynik wpisuje się w szerszy zwrot polityczny w Ameryce Łacińskiej. Po zwycięstwach prawicy m.in. w Peru i Kolumbii oraz bardziej rynkowym zwrocie w innych państwach regionu Brazylia stała się jednym z ostatnich bastionów latynoamerykańskiej lewicy. Dlatego tegoroczne wybory mają znaczenie daleko wykraczające poza samą Brazylię.

Ale 4 października Brazylijczycy wybierali nie tylko prezydenta. Do obsadzenia było również wszystkich 513 mandatów w Izbie Deputowanych, 54 z 81 miejsc w Senacie, czyli dwie trzecie izby wyższej, a także stanowiska gubernatorów stanów i składy parlamentów stanowych. Dlatego wynik niedzielnego głosowania jest dla Luli znacznie gorszą wiadomością niż same dwa punkty procentowe straty do Flávia.