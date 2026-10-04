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Prawa autorskie: Fot. Karol GrygorukFot. Karol Grygoruk
04 października 2026

Bośnia: Unia nie zaczyna się od niebieskiej flagi, ale od tego, że ktoś sprawdza rachunki

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4 października Bośnia i Hercegowina poszła do wyborów. Są biometryczne kontrole, skanery kart i kolejne kroki w stronę Europy. Tylko jedna rzecz pozostaje po staremu: nie każdy obywatel może tu zostać wybrany 

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Przy drogach wiszą twarze kandydatów. Na skrzyżowaniach po kilka, kilkanaście naraz: małe plakaty, większe, ogromne bilbordy. Uśmiechnięci mężczyźni, trochę kobiet. Nazwiska, numery, partie, narody. Trzeba wiedzieć, kto jest kim, żeby połapać się w tej układance.

Próbuję zrozumieć coś jeszcze. Kto właściwie może tu zostać Europejczykiem? Nie geograficznie. Bo geografia jest prosta: Bośnia i Hercegowina leży w Europie. W 2016 roku złożyła wniosek o członkostwo w Unii, w 2022 dostała status kandydata, a w marcu 2024 roku Rada Europejska zdecydowała o otwarciu negocjacji akcesyjnych. Tyle że do końca września 2026 roku nie przyjęto jeszcze ram negocjacyjnych i właściwe negocjacje nie ruszyły.

I właśnie w tym miejscu interesuje mnie Bośnia: kraj, który próbuje zbliżyć się do Unii Europejskiej, od 17 lat nie wykonując jednego z najważniejszych europejskich wyroków dotyczących praw własnych obywateli.

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Na zdjęciu Anna Alboth
Anna Alboth

Dziennikarka i aktywistka, zaangażowana od lat w inicjatywy związane z migracją, m.in. Civil March For Aleppo, (nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 r.), czy Grupa Granica, działająca teraz na polsko-białoruskiej granicy. Dzięki pracy w organizacji Minority Rights Group, odwiedziła większość granic europejskich oraz oficjalnych i nieoficjalnych obozów dla uchodźców, zabierając ze sobą ponad 100 dziennikarzy z całej Europy. Tylko w tym roku pisała o sytuacji uchodźców z Wysp Kanaryjskich, szlaku bałkańskiego, wysp greckich i Europy Zachodniej.

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