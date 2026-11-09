Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 listopada 2026 Dodaj nas w Google Zamach w Krakowie. Co wiemy, a jakie pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi? Katarzyna Kojzar przeczytasz w 8 minut Śmierć zamachowca nie kończy postępowania – podkreśla prokuratura i odpowiada na te pytania, na które dziś można odpowiedzieć. Wciąż jednak wiele kwestii wokół sobotniego zamachu w Krakowie pozostaje niejasne. W OKO.press podsumowujemy najważniejsze informacje. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

„Czy Kuba żyje?” – to było pierwsze pytanie Artura Morańskiego po wybudzeniu ze śpiączki. Policjant, który w sobotę zneutralizował zamachowca, Michała Oksińskiego, trafił do szpitala im. Narutowicza z ranami postrzałowymi. Jego stan jest stabilny. Drugi z funkcjonariuszy, Jakub Kulik, został przewieziony do szpitala im. Jana Pawła II z raną na klatce piersiowej. Jest wciąż w ciężkim stanie, choć został wybudzony ze śpiączki. To o niego pytał Morański.

— Do nas trafiła trójka pacjentów. Potwierdzam, że wśród nich jest jeden z ciężko rannych funkcjonariuszy policji [chodzi o Kulika – red.]. Szczegółów dotyczących przebiegu ich leczenia i obrażeń podać nie możemy, ale przeszli oni skomplikowane operacje m.in. klatki piersiowej. Ich stan jest stabilny. Pamiętajmy jednak, że to bardzo wczesny etap, więc powikłania mogą się jeszcze pojawić — przekazał w poniedziałek (9 listopada) prof. Grzegorz Gajos, pełnomocnik ordynatora Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.