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Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Włodek / ...
09 listopada 2026

Zamach w Krakowie. Co wiemy, a jakie pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi?

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Śmierć zamachowca nie kończy postępowania – podkreśla prokuratura i odpowiada na te pytania, na które dziś można odpowiedzieć. Wciąż jednak wiele kwestii wokół sobotniego zamachu w Krakowie pozostaje niejasne. W OKO.press podsumowujemy najważniejsze informacje.

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„Czy Kuba żyje?” – to było pierwsze pytanie Artura Morańskiego po wybudzeniu ze śpiączki. Policjant, który w sobotę zneutralizował zamachowca, Michała Oksińskiego, trafił do szpitala im. Narutowicza z ranami postrzałowymi. Jego stan jest stabilny. Drugi z funkcjonariuszy, Jakub Kulik, został przewieziony do szpitala im. Jana Pawła II z raną na klatce piersiowej. Jest wciąż w ciężkim stanie, choć został wybudzony ze śpiączki. To o niego pytał Morański.

— Do nas trafiła trójka pacjentów. Potwierdzam, że wśród nich jest jeden z ciężko rannych funkcjonariuszy policji [chodzi o Kulika – red.]. Szczegółów dotyczących przebiegu ich leczenia i obrażeń podać nie możemy, ale przeszli oni skomplikowane operacje m.in. klatki piersiowej. Ich stan jest stabilny. Pamiętajmy jednak, że to bardzo wczesny etap, więc powikłania mogą się jeszcze pojawić — przekazał w poniedziałek (9 listopada) prof. Grzegorz Gajos, pełnomocnik ordynatora Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Obaj policjanci, dzięki którym udało się błyskawicznie zatrzymać sprawcę zamachu na krakowskim Rynku Głównym, mają zostać honorowymi obywatelami miasta Krakowa. Wniosek w tej sprawie złożył prezydent Łukasz Gibała, a rada miasta planuje przeprocedować go jak najszybciej.

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zamach w Krakowie

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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