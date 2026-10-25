Prawa autorskie: Pavel Bednyakov / POOL / AFP) Pavel Bednyakov / PO... Prawa autorskie: Pavel Bednyakov / POOL / AFP) Pavel Bednyakov / PO...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 października 2026 Dodaj nas w Google Broń, złoto i rekruci. Jak wojna w Ukrainie przekształca rosyjskie imperium w Afryce Katarzyna Kubacka przeczytasz w 6 minut W czerwcu 2026 roku rosyjski Korpus Afrykański zabija czterech pasterzy, ciało jednego z nich rozczłonkowuje i układa w kształt swastyki. To jaskrawy przykład sprzeczności rosyjskiej ekspansji: Moskwa przedstawia swoją obecność na kontynencie jako walkę z zachodnim imperializmem, a zarazem wykorzystuje nazistowską symbolikę do zastraszania ludności Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Pavel Bednyakov / POOL / AFP) Pavel Bednyakov / PO... Prawa autorskie: Pavel Bednyakov / POOL / AFP) Pavel Bednyakov / PO...

W czerwcu 2026 roku Korpus Afrykański, podporządkowany Kremlowi oficjalny następca Grupy Wagnera, zabija w Mali czterech pasterzy. Ciało jednego z nich rozczłonkowuje i układa w kształt swastyki. Ten psychologiczny spektakl obnaża cyniczny paradoks ekspansji Moskwy w Afryce: Rosja buduje tam swoje wpływy pod hasłami antykolonializmu, opierając je jednocześnie na formacjach o neonazistowskich korzeniach. Wojna w Ukrainie i porażki na froncie nadały tej ekspansji nowy wymiar.

Rosja od lat przedstawia Ukraińców jako „banderowców” i faszystów, prowadząc wojnę pod pretekstem „denazyfikacji”. Jednocześnie jej wojska w Afryce sięgają po nazistowską symbolikę, by zastraszać miejscową ludność. Obraz rosyjskiej potęgi coraz wyraźniej zderza się jednak z rzeczywistością.