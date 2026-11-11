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Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , Rondo Dmowskiego . Marsz Niepodleglosci . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza11.11.2026 Warszawa ...
11 listopada 2026

Marsz Niepodległości 2026 z Karolem Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem [TEKST AKTUALIZOWANY]

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O godz. 14 w Warszawie rozpocznie się doroczny Marsz Niepodległości. OKO.press jak co roku relacjonuje przebieg marszu. Na miejscu są nasi dziennikarze i dziennikarki.

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Hasło tegorocznego marszu to „Polak w Polsce gospodarzem”. W październiku organizatorzy Marszu Niepodległości podczas konferencji zapowiadającej imprezę wyjaśniali, jak rozumieją tegoroczne hasło. „Nasze państwo jest coraz bardziej niebezpiecznie, powoduje to migracja. Mówię tu o obywatelach państw egzotycznych, ale również naszych sąsiadów. Mam tu na myśli Ukraińców” – mówił Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Udział w tegorocznym marszu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji.

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Protesty

Karol Nawrocki

11 listopada

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

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