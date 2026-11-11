Marsz Niepodległości 2026 z Karolem Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem [TEKST AKTUALIZOWANY]

O godz. 14 w Warszawie rozpocznie się doroczny Marsz Niepodległości. OKO.press jak co roku relacjonuje przebieg marszu. Na miejscu są nasi dziennikarze i dziennikarki.

Hasło tegorocznego marszu to „Polak w Polsce gospodarzem”. W październiku organizatorzy Marszu Niepodległości podczas konferencji zapowiadającej imprezę wyjaśniali, jak rozumieją tegoroczne hasło. „Nasze państwo jest coraz bardziej niebezpiecznie, powoduje to migracja. Mówię tu o obywatelach państw egzotycznych, ale również naszych sąsiadów. Mam tu na myśli Ukraińców” – mówił Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.