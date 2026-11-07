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Prawa autorskie: il. Martyna Wilneril. Martyna Wilner
07 listopada 2026

Przed miesiączką znikam na dwa tygodnie. Mam chorobę, która w Polsce oficjalnie nie istnieje

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Przez dwa tygodnie w miesiącu gubi słowa, boi się, że skończy pod mostem i zastanawia się, ile jeszcze da radę żyć. Przez kolejne dwa ma mnóstwo energii. 20 lat czekała na diagnozę: przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne, które w polskiej dokumentacji medycznej nie istnieje. Katarzyna Wiśniewska opowiada o swojej chorobie w cyklu „Taka Pani Uroda”.

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Przez ponad dwadzieścia lat Katarzyna Wiśniewska myślała, że jest aspołeczna.

– Twoje zmiany nastroju są chyba cykliczne – powiedział jej w 2021 roku ówczesny partner. Machnęła ręką. Ale on zaczął ją obserwować i szukać informacji w internecie. Znalazł nawet lekarza, jednego z nielicznych w Polsce, którzy zajmowali się przedmiesiączkowym zaburzeniem dysforycznym, PMDD.

Nie chciała iść. Bała się, że znowu usłyszy to, co mówiono jej wcześniej: „PMS ma praktycznie każda kobieta, w ciąży pani przejdzie”. Czytając informacje w internecie, sama zdiagnozowała u siebie PMDD. Miała czterdzieści lat, kiedy w końcu przyszła z tym do doktora. Wizyta była krótka, ale ktoś ją wreszcie wysłuchał i zrozumiał.

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Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

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