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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja. Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
12 listopada 2026

Ujawniamy nazwiska 22 neosędziów SN, których Polska pozwie. Na liście Manowska i Zaradkiewicz

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Prokuratura Krajowa zapowiada w imieniu MSZ 27 pozwów regresowych dotyczących spraw, które trafiły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zakończyły się wypłatą odszkodowań przez Polskę. Do odzyskania od neosędziów jest ponad milion złotych [LISTA NAZWISK]

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przygotowuje kolejną turę pozwów regresowych przeciwko neosędziom Sądu Najwyższego. Wcześniej, na konferencji prasowej 10 listopada 2026 roku poinformował, że podpisał 27 wezwań do zapłaty skierowanych do tychże sędziów. To pierwszy etap dochodzenia od nich zwrotu odszkodowań wypłaconych przez Polskę w związku ze sprawami przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

OKO.press ustaliło nazwiska sędziów, przeciwko którym Skarb Państwa zamierza wnieść pozwy oraz wysokość dochodzonych roszczeń.

To już druga tura wezwań poprzedzających planowane pozwy regresowe. Pierwszą minister zapowiedział 6 listopada, informując o sześciu wezwaniach dotyczących orzeczeń wydanych z udziałem neosędziów SN.

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praworządność

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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