Ujawniamy nazwiska 22 neosędziów SN, których Polska pozwie. Na liście Manowska i Zaradkiewicz

Prokuratura Krajowa zapowiada w imieniu MSZ 27 pozwów regresowych dotyczących spraw, które trafiły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zakończyły się wypłatą odszkodowań przez Polskę. Do odzyskania od neosędziów jest ponad milion złotych [LISTA NAZWISK]

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przygotowuje kolejną turę pozwów regresowych przeciwko neosędziom Sądu Najwyższego. Wcześniej, na konferencji prasowej 10 listopada 2026 roku poinformował, że podpisał 27 wezwań do zapłaty skierowanych do tychże sędziów. To pierwszy etap dochodzenia od nich zwrotu odszkodowań wypłaconych przez Polskę w związku ze sprawami przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.