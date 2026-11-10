Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Ustawka i bezprawie w SN. Neo-sędziowie uchylili zawieszenie prezesa TK Święczkowskiego i zastępcy Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 3 minuty Jak ustaliło OKO.press, zawieszenie uchyliła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zrobiła to bezprawnie, dlatego decyzja jest nieskuteczna. Do uchylenia doprowadziła w ekspresowym tempie kierująca Izbą neo-sędzia Maria Szczepaniec. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

We wtorek, 10 listopada, bezskutecznie uchylono zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Doszło do tego niespodziewanie, a za całą operacją stoi kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN neo-sędzia Maria Szczepaniec.

To Szczepaniec we wtorek – jako pełniąca obowiązki prezesa Izby – najpierw wyznaczyła samą siebie do rozpoznania odwołania pełnomocnika prezesa i wiceprezesa TK, adwokata Michała Skwarzyńskiego. Ten ostatni odwołał się od decyzji legalnego sędziego SN Zbigniewa Korzeniowskiego, który 6 listopada przekazał do TK zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na ich zawieszenie.