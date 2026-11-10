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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
10 listopada 2026

Ustawka i bezprawie w SN. Neo-sędziowie uchylili zawieszenie prezesa TK Święczkowskiego i zastępcy

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Jak ustaliło OKO.press, zawieszenie uchyliła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zrobiła to bezprawnie, dlatego decyzja jest nieskuteczna. Do uchylenia doprowadziła w ekspresowym tempie kierująca Izbą neo-sędzia Maria Szczepaniec.

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We wtorek, 10 listopada, bezskutecznie uchylono zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Doszło do tego niespodziewanie, a za całą operacją stoi kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN neo-sędzia Maria Szczepaniec.

To Szczepaniec we wtorek – jako pełniąca obowiązki prezesa Izby – najpierw wyznaczyła samą siebie do rozpoznania odwołania pełnomocnika prezesa i wiceprezesa TK, adwokata Michała Skwarzyńskiego. Ten ostatni odwołał się od decyzji legalnego sędziego SN Zbigniewa Korzeniowskiego, który 6 listopada przekazał do TK zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na ich zawieszenie.

Sędzia Korzeniowski uznał wtedy, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji wobec sędziów TK, ma je tylko Trybunał. W ten sposób sprawa w SN powinna się zakończyć, bo od takiej decyzji nie ma odwołania. Jednak adwokat Skwarzyński odwołał się od decyzji Korzeniowskiego.

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Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Marek Dobrowolski

Maria Szczepaniec

praworządność

zawieszenie

Zbigniew Korzeniowski

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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