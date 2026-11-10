Ustawka i bezprawie w SN. Neo-sędziowie uchylili zawieszenie prezesa TK Święczkowskiego i zastępcy
Jak ustaliło OKO.press, zawieszenie uchyliła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zrobiła to bezprawnie, dlatego decyzja jest nieskuteczna. Do uchylenia doprowadziła w ekspresowym tempie kierująca Izbą neo-sędzia Maria Szczepaniec.
We wtorek, 10 listopada, bezskutecznie uchylono zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Doszło do tego niespodziewanie, a za całą operacją stoi kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN neo-sędzia Maria Szczepaniec.
To Szczepaniec we wtorek – jako pełniąca obowiązki prezesa Izby – najpierw wyznaczyła samą siebie do rozpoznania odwołania pełnomocnika prezesa i wiceprezesa TK, adwokata Michała Skwarzyńskiego. Ten ostatni odwołał się od decyzji legalnego sędziego SN Zbigniewa Korzeniowskiego, który 6 listopada przekazał do TK zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na ich zawieszenie.
Sędzia Korzeniowski uznał wtedy, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji wobec sędziów TK, ma je tylko Trybunał. W ten sposób sprawa w SN powinna się zakończyć, bo od takiej decyzji nie ma odwołania. Jednak adwokat Skwarzyński odwołał się od decyzji Korzeniowskiego.
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