Prawa autorskie: "Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube "Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Dodaj nas w Google „Byle nie Tusk”. Jak jednoczy się prawica [PROGRAM POLITYCZNY] Dominika Sitnicka

Agata Szczęśniak Przedstawiciele Ruchu Narodowego grzmieli na Marszu Niepodległości o potrzebie zjednoczenia prawicy i odsunięciu Tuska od władzy. Uczestnicy wyrażali tę myśl w nieco prostszej formie. Spontaniczne okrzyki proponowały alternatywę – premiera można by albo „j*bać”, albo „powiesić”. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: "Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube "Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube

Nie Piłsudski, nie Dmowski, ani nawet nie Nawrocki, ale Tusk był politykiem, które nazwisko najczęściej padało z ust uczestników 17. Marszu Niepodległości. Organizatorzy otwierający imprezę, czyli przedstawiciele Ruchu Narodowego, grzmieli ze sceny o potrzebie zjednoczenia prawicy i odsunięciu Tuska od władzy. Uczestnicy wyrażali tę myśl w nieco prostszej formie. Spontaniczne okrzyki proponowały alternatywę – premiera można by albo „j*bać”, albo „powiesić”.

Na prawicy rzeczywiście od jakiegoś czasu dochodzi do powolnej konsolidacji. Zmienia się narracja PiS wobec Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński, który dwa tygodnie temu tłumaczył się, że selfie z liderem Korony pod TK to był przypadek, dziś mówi wprost, że właściwie to mógłby z nim budować jedną listę do Sejmu. W tej polityce miłości odstaje jeden element – Sławomir Mentzen, który oburzył działaczy PiS wystąpieniem na marszu z transparentem z napisem RESET i przekreślonymi twarzami Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.