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Prawa autorskie: "Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube"Byle nie Tusk". Jak jednoczy sie prawica - YouTube
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„Byle nie Tusk”. Jak jednoczy się prawica [PROGRAM POLITYCZNY]

Przedstawiciele Ruchu Narodowego grzmieli na Marszu Niepodległości o potrzebie zjednoczenia prawicy i odsunięciu Tuska od władzy. Uczestnicy wyrażali tę myśl w nieco prostszej formie. Spontaniczne okrzyki proponowały alternatywę – premiera można by albo „j*bać”, albo „powiesić”.

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Nie Piłsudski, nie Dmowski, ani nawet nie Nawrocki, ale Tusk był politykiem, które nazwisko najczęściej padało z ust uczestników 17. Marszu Niepodległości. Organizatorzy otwierający imprezę, czyli przedstawiciele Ruchu Narodowego, grzmieli ze sceny o potrzebie zjednoczenia prawicy i odsunięciu Tuska od władzy. Uczestnicy wyrażali tę myśl w nieco prostszej formie. Spontaniczne okrzyki proponowały alternatywę – premiera można by albo „j*bać”, albo „powiesić”.

Na prawicy rzeczywiście od jakiegoś czasu dochodzi do powolnej konsolidacji. Zmienia się narracja PiS wobec Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński, który dwa tygodnie temu tłumaczył się, że selfie z liderem Korony pod TK to był przypadek, dziś mówi wprost, że właściwie to mógłby z nim budować jedną listę do Sejmu. W tej polityce miłości odstaje jeden element – Sławomir Mentzen, który oburzył działaczy PiS wystąpieniem na marszu z transparentem z napisem RESET i przekreślonymi twarzami Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

W dzisiejszym odcinku Program Politycznego opowiadamy o ruchach na prawicy i o naszych wnioskach z rozmów z uczestnikami wczorajszego Marszu Niepodległości.

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Protesty

Grzegorz Braun

Jarosław Kaczyński

Sławomir Mentzen

Karol Nawrocki

Donald Tusk

Marsz Niepodległości

Program Polityczny

Ruch Narodowy

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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