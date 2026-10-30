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Prawa autorskie: FOT. MARCIN WOLOSZCZAK / Agencja Wyborcza.plFOT. MARCIN WOLOSZCZ...
30 października 2026

Morawiecki kpi z Centralnego Azylu dla Zwierząt, ale to kpiny z własnych rządów

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Po interwencji służb w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku okazało się, że nie ma miejsca, gdzie mogłyby trafić zwierzęta. Były premier ironizuje, że powołany właśnie na takie okazje Centralny Azyl dla Zwierząt „stoi pusty”. Rzeczywiście – stoi pusty. Ale to dlatego, że PiS powołał go ustawą z wadami i zbyt skromnym finansowaniem.

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„4 800 000 zł w ciągu dwóch lat – tyle kosztował nas wszystkich Centralny Azyl dla Zwierząt. Stoi on jednak praktycznie pusty i w ruinie, a zwierzęta z brutalnie rozbitego ZOO w Łącznej rozjechały się po Europie. Gdzie ta władza się nie dotknie, tam jest to samo: partactwo, przepalanie pieniędzy i krzywda najsłabszych” – napisał na portalu X były premier Mateusz Morawiecki.

Szef Rozwoju Plus ma rację w tym, że Azyl „stoi pusty”, a mimo to jego utrzymanie kosztuje. Cała reszta jego wypowiedzi to manipulacja.

Ale po kolei.

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Prawa zwierząt

Mateusz Morawiecki

centralny azyl dla zwierząt

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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