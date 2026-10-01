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Prawa autorskie: 17.08.2021 Warszawa , ul. Wiertnicza 166 , siedziba TVN . Studio telewizyjne TVN24 . Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta17.08.2021 Warszawa ...
01 października 2026

Paramount ma przejąć TVN. Gwarancje utrzymania niezależności dla CNN i CBS nie obowiązują w Polsce

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W fejkowym filmiku kolportowanym przez prawicę Daniel Obajtek wręcza wypowiedzenie Monice Olejnik a Michał Rachoń wkracza do studia „Faktów”. Ale analiza przypadków z USA mówi nam, że realna zmiana w stacji może się rozegrać np. wokół reportażu, który powstanie, ale którego widzowie nigdy nie zobaczą

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W rozmowach z ludźmi tworzącymi TVN nie słychać ani oczekiwania na polityczny przewrót, ani też przekonania, że amerykańskie wydarzenia są bez znaczenia. „Mamy na uwadze to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i się temu przyglądamy. Śledzimy też generalnie to, jak wygląda rynek” – mówi nam zastrzegając anonimowość osoba zatrudniona w jednym z pionów stacji. Tę logikę ma uzasadniać przede wszystkim rachunek ekonomiczny. „Jesteśmy pewni tego, że każdy przedsiębiorca chce mieć zyski z produktu, a akurat TVN24 jest dochodowy”.

Dalsza część tego rozumowania dotyczy widza. Gdyby nowy właściciel wymienił pion publicystyczny i radykalnie zmienił publicystykę, „ten dotychczasowy odbiorca, który z perspektywy biznesmena jest klientem, po prostu ucieknie”. Ta sama osoba dodaje: „Chyba nikt nie sądzi, że jakieś zmiany miałyby się absolutnie zdarzyć nagle. Takie, które by doprowadziły firmę w tym kształcie do ruiny”.

W tym myśleniu jest doświadczenie firmy, która już kilkakrotnie zmieniała szyld, pod jakim funkcjonowała.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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