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Prawa autorskie: Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.plFot. Władysław Czula...
16 września 2026

Braknie paliwa? Na stacjach 10 złotych za litr? Wyjaśniamy, jak jest naprawdę

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Jest drogo, ale mogłoby być znacznie drożej — mówi w rozmowie z OKO.press ekspert rynku paliw. W najbliższych dniach musimy przygotować się na kolejne podwyżki, bo trudno spodziewać się, że w dół pójdzie cena ropy.

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Na 10 złotych za paliwo jeszcze trochę poczekamy, o ile w ogóle się doczekamy — wcześniej rząd może wrócić do programu CPN. Dostępne obecnie paliwo jest sprzedawane jednak z bardzo niską marżą, a średnia rynkowa cena diesla mogłaby wynosić o kilkadziesiąt groszy więcej na litrze — mówi nam Rafał Zywert, analityk rynku paliw z BM Reflex. Eksperta zapytaliśmy też o możliwość niedoborów na polskim rynku.

Drożej przez kryzys na Bliskim Wschodzie

Na początek uporządkujmy jednak najważniejsze informacje z rynku paliw.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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