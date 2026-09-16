Braknie paliwa? Na stacjach 10 złotych za litr? Wyjaśniamy, jak jest naprawdę

Jest drogo, ale mogłoby być znacznie drożej — mówi w rozmowie z OKO.press ekspert rynku paliw. W najbliższych dniach musimy przygotować się na kolejne podwyżki, bo trudno spodziewać się, że w dół pójdzie cena ropy.

Na 10 złotych za paliwo jeszcze trochę poczekamy, o ile w ogóle się doczekamy — wcześniej rząd może wrócić do programu CPN. Dostępne obecnie paliwo jest sprzedawane jednak z bardzo niską marżą, a średnia rynkowa cena diesla mogłaby wynosić o kilkadziesiąt groszy więcej na litrze — mówi nam Rafał Zywert, analityk rynku paliw z BM Reflex. Eksperta zapytaliśmy też o możliwość niedoborów na polskim rynku.