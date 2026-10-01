0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
01 października 2026

Ceny paliw wreszcie spadną? Tusk jako youtuber, nieugięty Nawrocki, odblokowany Ormuz

przeczytasz w 6 minut

Pomiędzy rządem a prezydentem trwa ostry spór o to, jak ściąć ceny paliw. Te w hurcie nieco spadły, jednak sytuacja na stacjach jest daleka od normy. Nieco nadziei daje przywrócenie przepływu znacznej części tankowców przez Cieśninę Ormuz.

Google News

Donald Tusk postanowił zostać youtuberem? Trudno powiedzieć, czy rzuci wyzwanie Książulowi czy Frizowi, i czy jego kariera nie skończy się na jednym materiale. Na pewno jednak forma, w jakiej zwrócił się do wyborców w poniedziałek (28.09), może zaskakiwać.

Profesjonalne studio, klimatyczne oświetlenie, podcastowy mikrofon, luźny styl wypowiedzi, na pewno bez kartki, pewnie i bez promptera. Tak wielu internetowych twórców nagrywa swoje wideoeseje — zresztą, podobnie jak wypowiedź Tuska, zwykle zamykające się w kilkunastu minutach. Wystąpienie premiera oglądało się trochę jak popularne na YouTubie treści typu „edutainment” – łączące edukację, treści naukowe czy związane z wydarzeniami na świecie z internetową rozrywką. Brakowało jedynie nieco bardziej dynamicznego montażu i wizualizacji.

Premier-youtuber wyjaśnia ceny paliw

Do tego profilu pasowała też treść. Premier wyjaśniał, dlaczego ceny paliwa na stacjach rosną, opisując uwarunkowania rynkowe w kontekście sytuacji międzynarodowej. Jego wypowiedź pokrywała się z poglądami czołowych analityków rynku.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Gospodarka

Media

Świat

USA

Karol Nawrocki

Donald Tusk

ceny paliw

cieśnina Ormuz

Iran

windfall tax

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Komentarze

Nasze tematy