Ceny paliw wreszcie spadną? Tusk jako youtuber, nieugięty Nawrocki, odblokowany Ormuz
Pomiędzy rządem a prezydentem trwa ostry spór o to, jak ściąć ceny paliw. Te w hurcie nieco spadły, jednak sytuacja na stacjach jest daleka od normy. Nieco nadziei daje przywrócenie przepływu znacznej części tankowców przez Cieśninę Ormuz.
Donald Tusk postanowił zostać youtuberem? Trudno powiedzieć, czy rzuci wyzwanie Książulowi czy Frizowi, i czy jego kariera nie skończy się na jednym materiale. Na pewno jednak forma, w jakiej zwrócił się do wyborców w poniedziałek (28.09), może zaskakiwać.
Profesjonalne studio, klimatyczne oświetlenie, podcastowy mikrofon, luźny styl wypowiedzi, na pewno bez kartki, pewnie i bez promptera. Tak wielu internetowych twórców nagrywa swoje wideoeseje — zresztą, podobnie jak wypowiedź Tuska, zwykle zamykające się w kilkunastu minutach. Wystąpienie premiera oglądało się trochę jak popularne na YouTubie treści typu „edutainment” – łączące edukację, treści naukowe czy związane z wydarzeniami na świecie z internetową rozrywką. Brakowało jedynie nieco bardziej dynamicznego montażu i wizualizacji.
Premier-youtuber wyjaśnia ceny paliw
Do tego profilu pasowała też treść. Premier wyjaśniał, dlaczego ceny paliwa na stacjach rosną, opisując uwarunkowania rynkowe w kontekście sytuacji międzynarodowej. Jego wypowiedź pokrywała się z poglądami czołowych analityków rynku.
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