Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 października 2026 Ceny paliw wreszcie spadną? Tusk jako youtuber, nieugięty Nawrocki, odblokowany Ormuz Marcel Wandas przeczytasz w 6 minut Pomiędzy rządem a prezydentem trwa ostry spór o to, jak ściąć ceny paliw. Te w hurcie nieco spadły, jednak sytuacja na stacjach jest daleka od normy. Nieco nadziei daje przywrócenie przepływu znacznej części tankowców przez Cieśninę Ormuz. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Donald Tusk postanowił zostać youtuberem? Trudno powiedzieć, czy rzuci wyzwanie Książulowi czy Frizowi, i czy jego kariera nie skończy się na jednym materiale. Na pewno jednak forma, w jakiej zwrócił się do wyborców w poniedziałek (28.09), może zaskakiwać.

Profesjonalne studio, klimatyczne oświetlenie, podcastowy mikrofon, luźny styl wypowiedzi, na pewno bez kartki, pewnie i bez promptera. Tak wielu internetowych twórców nagrywa swoje wideoeseje — zresztą, podobnie jak wypowiedź Tuska, zwykle zamykające się w kilkunastu minutach. Wystąpienie premiera oglądało się trochę jak popularne na YouTubie treści typu „edutainment” – łączące edukację, treści naukowe czy związane z wydarzeniami na świecie z internetową rozrywką. Brakowało jedynie nieco bardziej dynamicznego montażu i wizualizacji.

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