Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 listopada 2026 Dodaj nas w Google Chcę spaść jak dojrzałe jabłko. O zapomnianej sztuce umierania Miłada Jędrysik przeczytasz w 13 minut Nie mamy zielonego pojęcia, jak zareagujemy na nasze umieranie, dopóki ono się nie zacznie. Widziałam ludzi, których duchowe przekonania właściwie powinny gwarantować łagodne i pełne zgody odchodzenie. A wcale tak nie było – rozmowa z Ewą Pawlik, celebrantką pogrzebów humanistycznych. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Miłada Jędrysik: Już od czterech lat prowadzisz humanistyczne ceremonie pogrzebowe. Teraz napisałaś książkę „Sztuka umierania”, która jest nie tylko podręcznikiem dla nas samych i naszych bliskich, ale też refleksją nad społecznymi przemianami wokół śmierci i nad naszym indywidualnym stosunkiem do niej. Czego się przez te cztery lata dowiedziałaś o śmierci? I o życiu?

Ewa Pawlik*: Przede wszystkim tego, że zupełnie o śmierci nie rozmawiamy. Ani o praktycznych aspektach umierania, takich bardzo konkretnych koordynatach, jakie powinniśmy zostawić naszym bliskim, by oszczędzić im dodatkowych problemów po naszym odejściu, ani o tym, jak wyobrażamy sobie to, co wydarza się, kiedy umieramy.