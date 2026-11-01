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Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.plFot. Krzysztof Zatyc...
01 listopada 2026

Chcę spaść jak dojrzałe jabłko. O zapomnianej sztuce umierania

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Nie mamy zielonego pojęcia, jak zareagujemy na nasze umieranie, dopóki ono się nie zacznie. Widziałam ludzi, których duchowe przekonania właściwie powinny gwarantować łagodne i pełne zgody odchodzenie. A wcale tak nie było – rozmowa z Ewą Pawlik, celebrantką pogrzebów humanistycznych.

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Miłada Jędrysik: Już od czterech lat prowadzisz humanistyczne ceremonie pogrzebowe. Teraz napisałaś książkę „Sztuka umierania”, która jest nie tylko podręcznikiem dla nas samych i naszych bliskich, ale też refleksją nad społecznymi przemianami wokół śmierci i nad naszym indywidualnym stosunkiem do niej. Czego się przez te cztery lata dowiedziałaś o śmierci? I o życiu?

Ewa Pawlik*: Przede wszystkim tego, że zupełnie o śmierci nie rozmawiamy. Ani o praktycznych aspektach umierania, takich bardzo konkretnych koordynatach, jakie powinniśmy zostawić naszym bliskim, by oszczędzić im dodatkowych problemów po naszym odejściu, ani o tym, jak wyobrażamy sobie to, co wydarza się, kiedy umieramy.

Nie wiemy, czy według nich istnieje jakieś continuum, czy też śmierć jest absolutnym końcem. A jeśli wierzymy, że jest kontynuacja, to jak ona wygląda? Czy to nie jest ciekawe? Może sami przed sobą nie jesteśmy w stanie tego opisać? Dzieci biją tu dorosłych na głowę. One nie mają żadnych wątpliwości, wystarczy zapytać. Dziecięce wizje są zaskakująco precyzyjne i naprawdę przemyślane.

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Kultura

ceremonie humanistyczne

pogrzeb

śmierć

Na zdjęciu Miłada Jędrysik
Miłada Jędrysik

Dziennikarka, publicystka. Przez prawie 20 lat związana z „Gazetą Wyborczą". Była korespondentką podczas konfliktu na Bałkanach (Bośnia, Serbia i Kosowo) i w Iraku. Publikowała też m.in. w „Tygodniku Powszechnym", kwartalniku „Książki. Magazyn do Czytania". Była szefową bazy wiedzy w serwisie Culture.pl. Od listopada 2018 roku do marca 2020 roku pełniła funkcję redaktorki naczelnej kwartalnika „Przekrój". W OKO.press pisała o pandemii COVID-19, teraz zajmuje się wydaniami weekendowymi i prowadzi rozmowy w podcastowym cyklu Drugi Rzut OKA.

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