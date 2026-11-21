System wydawania pozwoleń na broń w Polsce działa poprawnie, ale wymaga korekt – mówi nam dr Paweł Bała, adwokat specjalizujący się w prawie wojskowym. Największy problem dotyczy orzeczeń psychiatrycznych, które kandydaci dostają dziś bez weryfikacji historii leczenia i hospitalizacji.

Anton Ambroziak, OKO.press: Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, wszyscy zastanawiają się, czy system wydawania pozwoleń na broń w Polsce jest wystarczająco szczelny.

Dr Paweł Bała, prawnik specjalizujący się m.in. w prawie wojskowym: Myślę, że poważna dyskusja nad regulacją dostępu do broni w Polsce powinna się wystrzegać emocji, a okoliczności, które towarzyszą tej zbrodni, temu nie sprzyjają. Dostrzegam w debacie publicznej dużą egzaltację i minimum wiedzy, szczególnie wśród polityków, co nigdy nie sprzyja jakości prawotwórstwa. A przecież niemal pewne jest, że w konsekwencji tych tragicznych wydarzeń będziemy mieć jakąś korektę ustawową. Czy właściwą? Słuchając polityków, wątpię.