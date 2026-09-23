Prawa autorskie: Fot. Elżbieta Krysińska Fot. Elżbieta Krysiń... Prawa autorskie: Fot. Elżbieta Krysińska Fot. Elżbieta Krysiń...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 września 2026 Lubelskie chomiki w TSUE! Czyli jak zablokować dewelopera, który chce rozjechać ich nory Paweł Średziński przeczytasz w 7 minut Radni z klubu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka rok temu wyrazili zgodę na budowę bloków na Górkach Czechowskich. To dawny poligon, zielona przestrzeń i ostoja chronionego chomika europejskiego. Spór o ten teren trwa od lat, a sprawa trafiła właśnie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Elżbieta Krysińska Fot. Elżbieta Krysiń... Prawa autorskie: Fot. Elżbieta Krysińska Fot. Elżbieta Krysiń...

„Górki dla chomika” – transparenty z takimi napisami przynieśli pod lubelski ratusz mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na zabudowę Górek Czechowskich. Protest odbył się rok temu, kiedy Rada Miasta Lublina przyjęła Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla tego terenu, zgadzając się ba zabudowanie go blokami. W zamian deweloper ma udostępnić mieszkańcom 75 hektarów parku z alejkami, placami zabaw i wybiegami dla psów.

Spór o zielone płuca Lublina trwa od lat. W lipcu 2026 r. deweloper dostał pozwolenie na budowę dwóch budynków przy ul. Bohaterów Września. Górki Czechowskie mimo to wciąż nie zostały zbudowane, a mieszkańcy nadal walczą o ten teren. We wrześniu 2026 sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE.