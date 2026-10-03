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Prawa autorskie: OKO.pressOKO.press
03 października 2026

Straż Łowiecka bezradna wobec myśliwych. Komu na tym zależy?

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Nie noszą przy sobie broni, ale kontrolują uzbrojonych myśliwych. Państwowa Straż Łowiecka to formacja zaniedbana przez kolejne władze. A bez sprawnej i skutecznej straży trudno jest kontrolować, czy myśliwi przestrzegają prawa.

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Po tekścieMyśliwi kontrolują myśliwych, czyli problemy z Państwową Strażą Łowiecką” odezwało się dwóch funkcjonariuszy PSŁ, którzy opowiedzieli, jak luki w prawie utrudniają im skuteczne zwalczanie kłusownictwa i przestępstw związanych z łowiectwem.

Formacja ta została wyposażona przez ustawę Prawo łowieckie w szerokie kompetencje, ale ustawodawca zapomniał (albo nie chciał) dać Państwowej Straży Łowieckiej narzędzi do realizowania ambitnych zadań.

Strażnicy łowieccy, którzy opowiedzieli mi o problemach swojej formacji, zastrzegli anonimowość. Nie chcą przedstawiać się z imienia i nazwiska, gdyż obawiają się, że pokazanie skali nieprawidłowości w PSŁ zakończyłoby ich karierę zawodową w tej służbie. Dla ułatwienia nazywam ich A i B.

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Regina Skibińska

Absolwentka prawa, z zawodu dziennikarka, przez wiele lat związana z „Rzeczpospolitą”. Trzykrotna laureatka konkursu dziennikarskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń i laureatka Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska w 2023 r. Obecnie freelancerka, pisywała m.in. do „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „National Geographic Traveler”, „Parkietu”, Obserwatora Finansowego i Prawo.pl. Po latach mieszkania w Warszawie osiadła z gromadką kotów na Podlasiu.

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