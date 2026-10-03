Prawa autorskie: OKO.press OKO.press Prawa autorskie: OKO.press OKO.press

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 października 2026 Dodaj nas w Google Straż Łowiecka bezradna wobec myśliwych. Komu na tym zależy? Regina Skibińska przeczytasz w 9 minut Nie noszą przy sobie broni, ale kontrolują uzbrojonych myśliwych. Państwowa Straż Łowiecka to formacja zaniedbana przez kolejne władze. A bez sprawnej i skutecznej straży trudno jest kontrolować, czy myśliwi przestrzegają prawa. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: OKO.press OKO.press Prawa autorskie: OKO.press OKO.press

Po tekście „Myśliwi kontrolują myśliwych, czyli problemy z Państwową Strażą Łowiecką” odezwało się dwóch funkcjonariuszy PSŁ, którzy opowiedzieli, jak luki w prawie utrudniają im skuteczne zwalczanie kłusownictwa i przestępstw związanych z łowiectwem.

Formacja ta została wyposażona przez ustawę Prawo łowieckie w szerokie kompetencje, ale ustawodawca zapomniał (albo nie chciał) dać Państwowej Straży Łowieckiej narzędzi do realizowania ambitnych zadań.